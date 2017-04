Principiile Feng Shui sunt vechi de peste 5.000 de ani si inca sunt urmate de oameni din intreaga lume. Conform acestor principii, viata fiecareia dintre noi este guvernata de trei factori principali – norocul dat de ziua in care ne-am nascut, cel ce tine de mediul in care traim si cel pe care ni-l facem singure. Ei bine, Feng Shui tine de norocul mediului in care ne petrecem cel mai mult timp, iar secretul sta in decorarea locuintei astfel incat energiile pozitive sa fie canalizate pe aspectele importante din viata noastra. Iata ce sfaturi ar trebui sa urmezi pentru a atrage bunastarea si iubirea:

1. Tine cont de acest aspect cand decorezi dormitorul

Daca iti doresti sa atragi iubirea in viata ta sau esti deja intr-o relatie si iti doresti sa ai parte de o viata de cuplu implinita, tine cont de regula perechilor. Ea spune ca in dormitor ar trebui sa ai mereu obiecte cate doua – doua noptiere, doua obiecte de decor la fel etc. Alege un decor echilibrat, care sa inspire liniste si serenitate, asa cum este de pilda acest mobilier de dormitor superb si foarte practic.

Daca nu esti intr-o relatie, este important sa ai un pat de doua persoane cu doua perne, dar si sa lasi loc in dulap pentru o a doua persoane. In felul acesta faci loc unui partener in casa si in viata ta, iar el nu va intarzia sa apara.

2. Echilibrul dintre elementele universului, extrem de important

Pentru a avea parte de noroc in orice intreprinzi, in casa ta ar trebui sa existe un echilibru perfect intre cele cinci elemente ale universului. Daca unul dintre ele este in cantitate mai mare sau mai mica decat celelalte, viata ta se poate schimba radical. Este vorba despre lemn, pamant, apa, foc si metal. Desigur, fiecare dintre ele se regaseste in casa sub forma de simbol. Focul, de pilda, poate fi prezent in casa ta prin elemente de culoare rosie, iar apa prin tablouri ce ilustreaza imagini marine sau cu plaje exotice.

Usa de la intrare este foarte importanta in Feng Shui. Preferabil ar fi ca ea sa aiba un element distinctiv, insa, daca nu poti interveni la nivelul aspectului ei, fii extrem de atenta la ingrijirea ei. Sterge-o de praf, fa curat in fata usii saptamanal si creaza la intrare un loc imbietor, poate asezi niste ghivece cu plante decorative. Secretul este sa fie un loc curat si placut, astfel incat sa fie atrase energiile pozitive.

4. Foloseste decoratiuni asociate norocului si bunastarii

In Feng Shui exista cateva elemente considerate aducatoare de noroc. Pentru a atrage banii poti sa te folosesti de o fantana Feng Shui, un acvariu, o statueta cu Buddha zambitor, o pisica Maneki Neko.

5. Cel mai important aspect de care depinde dispozitia ta mentala

In final, cel mai important sfat de care trebuie sa tii cont este sa ai grija sa arunci orice obiect nefolositor sau defect, sa ai o casa curata si lipsita de aglomeratie. Casa trebuie sa fie aerisita, astfel incat energia sa circule liber prin toate colturile ei. Intr-o locuinta aglomerata, plina de obiecte pe care nu le mai folosesti, starea ta de spirit are foarte mult de suferit.

Tu tii cont de principiile Feng Shui? Crezi in influenta lor asupra vietii tale?

Sursa foto: bernard/Shuttertsock, nd3000/Shutterstock,