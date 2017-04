Foto: Roman Samborskyi, Shutterstock

L-ai vazut prima data, v-ati pierdut unul in ochii celuilalt, ati discutat cateva minute si, inainte sa ajungi acasa, ti-a trimis o cerere de prietenie pe Facebook. Totul pare sa mearga in directia potrivita. Si totusi, lucrurile nu se intampla exact asa cum ai vrea. Si asta pentru ca probabil, vorba filmului, he's not so into you. Pentru ca atunci cand un barbat nu este atras atat de mult de tine, nu esti o prioritate. Iata semnele de care trebuie sa tii cont inainte sa iti pui inima pe tava.

1. Te tine calda

Interactiunea dintre voi se intampla in special in mediul virtual. Iti face complimente, iti spune lucruri dragute, si apoi dispare o zi sau doua. Pana cand, la un moment dat, dispare de tot. Un barbat care este interesat de tine nu va lasa loc de interpretari si va comunica cu tine in mod constant. De asemenea, iti va spune miraculoasa fraza - "ma poti suna oricand."

2. Iti da doar sperante

Atunci cand sunteti impreuna intr-un cerc de prieteni, iti sopteste la ureche vorbe dulci, iti zambeste cuceritor si te face sa te simti cea mai frumoasa femeie din incapere. Iti spune cat de mult i-ar placea sa se intalneasca doar cu tine a doua zi. Insa nu face niciodata o propunere concreta de ora sau de loc si nici nu intreaba cand esti tu disponibila si cand iti doresti sa te intalnesti cu el. Ziua de maine soseste si el este brusc ocupat. Un barbat care isi doreste sa te vada sau sa te revada va fi sigur ca se face inteles in aceasta privinta si va incerca macar sa stabileasca foarte clar unde si cand se va intampla acest lucru.

3. Vorbeste doar despre el

Un barbat interesat cu adevarat de persoana ta, iti va pune intrebari si va dori sa te cunoasca dincolo de formele trupului tau. Va dori sa stie cine esti, ce anume iti place, ce aveti in comun si cum anume poate sa te ajute. Un tip care face doar conversatie banala sau care povesteste doar despre el face parte dintr-o alta categorie.

Daca ti s-au aprins calcaiele dupa o astfel de persoana, pune frana. Nu lua lucrurile personal. Barbatul respectiv poate trece printr-o perioada mai dificila sau poate nu este disponibil emotional. Si mergi mai departe. Undeva acolo il vei gasi pe cel care este perfect pentru tine.

Foto prima pagina: Studio10Artur, Shutterstock