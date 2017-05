Foto: lassedesignen, Shutterstock

Recunosc, cele mai multe despartiri sunt dureroase. Si asta pentru ca tindem sa tragem de relatii pana cand nu se mai poate. Iar atunci cand explodeaza, nu este vorba doar de golul care apare brusc in viata noastra (si pe care nu il poate umple o alta persoana) dar si de o serie de emotii negative la adresa propriei persoane. Doctorul Fred Luskin, autorul cartii Forgive for Love te invata ce sa faci pentru a trece mai usor peste o despartire dureroasa.

1. Da- ti timp si spatiu pentru a plange

Dr. Luskin a recunoscut in studiul sau ca perioadele in care iti vine sa plangi, sa treci totul in revista si sa te plangi sunt pasi necesari in procesul de vindecare. Nu ezita sa vorbesti despre ceea ce te doare cu un terapeut daca situati o cee. Pe de alta parte, nu zabovi prea mult asupra trecutului. Alege o anumita perioada de timp - o zi, o saptamana, o luna si apoi mergi inainte.

2. Rescrie-ti povestea

A trecut mult timp de la despartire insa continui sa fii trista, sa ai resentimente si sa te lasi prada negativitatii? Daca da, inseamna ca sistemul tau nervos simpatic se afla intr-o stare de alerta. De fiecare data cand repeti povestea, corpul tau este inundat cu hormoni de stres. Este la fel ca si cum te-ai uita la televizor la un film violent sau la stirile de la ora 5.

Nu uita insa ca telecomanda este in mana ta si ca poti schimba canalul oricand doresti. Tine cont de faptul ca furia si alte emotii negative iti limiteaza temporar capacitatea de a face alegeri logice.

3. Asuma-ti emotiilor, defectele si bagajul emotional

Aceasta inseamna opusul la a da vina pe cineva sau la a te percepe ca fiind o victima. Nu putem schimba lumea exterioara insa putem alegem felul inc are ne raportam la aceasta si la provocarile sale.

Odata ce accepti ca ai jucat si tu un rol in destramarea relatiei tale - chiar si faptul ca ai ales sa ignori ceea ce era evident sau semnalele de alarma, iti recapeti puterea si iti schimbi perspectiva asupra trecutului. Stii ca ai facut ceea ce ai putut mai bine cu setul de cunostinte si informatii pe care il detineai la momentul respectiv. Te ierti pe tine pentru a putea apoi sa faci acelasi lucru si pentru ceilalti.

4. Numara-ti binecuvantarile

Dr. Luskin se refera la "folosirea muschilor tai de recunostinta." Scopul este acela de a te ajuta sa te focalizezi asupra aspectelor pozitive din viata ta. Gandeste-te la toate persoanele care ti-au fost alaturi in aceasta perioada dificila, la tot ceea ce este bun in viata ta.