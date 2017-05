Sunt sigura ca printre voi, doamnelor, se numara persoane care au stat la masa cu potentiali parteneri, cu actuali sau cu fosti intr-o conversatie care suna bilingv si niciunul nu vorbea limba celuilalt. Mana sus si spuneti “am patit”! De altfel, e valabil si pe partea cealalta a baricadei. Ei spun una, noi intelegem macel, prapad, sfarsitul lumii sau si mai rau, infidelitate. Nu as vrea sa intram astazi in motivele pentru care se intampla acest lucru pentru ca nu vreau sa deschid cutia Pandorei. O sa las asta din capul locului, totusi. “Poate” nu inseamna intotdeauna “da” iar “nu” inseamna intotdeauna “nu”, indiferent cat e de scurta fusta sau cat de multe sunt gradele din pahar.

Dati-mi voie sa va explic pe studiu de caz. Pe la inceputurile unei relatii (esuate din start) ii povesteam domnului despre un serial. Ii ziceam ca e o prostioara, ca nu o sa ramana in istorie insa actorii si actritele din film au fost alesi, cred, de la Miss si Mister Univers. Numai unu’ si unu’ iar ele numai una si una.

Noemi a zis:” Bai, e serial prost cu barbati chipesi si cu femei frumoase”.

Barbatul a auzit: “Tu nu esti suficient de bun pentru mine iar eu l-as biip si biip dar mai ales i-as biip cu biiip de doua ori si cu chiuituri unui personaj fictiv.”

Foto Roman Samborskyi/ Shutterstock

S-a pus pe urlat si pe plans la propriu ca sunt o infidela (ma rog, nu am voie sa va scriu exact ce mi-a zis dar nu infidela a fost cuvantul. De fapt a zis ca sunt o c si se termina cu urva) si ca imi interzice (IN-TER-ZI-CE) sa ma mai uit la serial. Ba sa-i interzici tu lu’ taticu’ tau ceva. Urmarea e usor de dedus. Pe el l-am trimis intr-o serie de biiip-uri, eu m-am dus sa ma uit la serial. De doua ori la rand.

Studiu de caz II. De data asta, eu am dat-o de gard. In apararea mea, domnul nu prezenta nicio garantie si avea destule antecedente in trecut. Ca sa punem un pic in context, eu nu caut in telefoane, nu vreau parole, nu citesc mesaje. Nu de alta, dar cine cauta, gaseste. Asta s-o stiti de la mine. Daca te apuci sa scormonesti in vreun morman de gunoi, o sa te imputi. Mi se parea ca omul asta ma tinea ascunsa. Dupa juma de an, eu nu-i stiam niciun prieten, prea des nu ne urneam din casa sic and ieseam, era mai mult pe intuneric. Ba inca mi s-a parut de vreo doua ori ca se piteste dupa meniu. Asa am ajuns cu rabdarea la limita si am pus piciorul in prag. Nici una, nici doua, porcule, nesimtitule, ma-nseli. Sau o inseli pe vreuna cu mine. Prapad si sfarsitul lumii, dupa cum ziceam.

El a dat-o cotita si ma facea nebuna, paranoica, obositoare dar nici nu nega infidelitatea. Am urlat, a urlat, ne-am luat jucariile si am plecat. Dupa ceva vreme, drumurile noastre s-au intersectat din nou si am stat de vorba omeneste la bere, ocazie cu care in cele din urma ne-am lamurit amandoi.

Eu nu am deschis gura nici macar o singura data sa ii spun ca ma deranjeaza lucrurile pe care le facea iar el nu si-a dat seama ca nu ma coafa deloc sa zac trantore in pat sa ne uitam la filme. Pe de cealalta parte, el nu mi-a prezentat niciodata niciun prieten pentru ca atitudinea mea (care intre noi fie vorba, e destul de distanta) nu ii oferea nicio garantie si a preferat sa nu amestece borcanele pana cand nu ma vede implicata. In loc sa ma implic, eu am urlat. In loc sa se implice, el a asteptat sa cada din cer. Niciunul dintre noi nu a vorbit serios cu celalalt despre dorinte si asteptari. Amandoi am insinuat, am asteptat, am sugerat subtil.

In mod evident, lucrurile nu merg asa. Niciunul dintre sexe nu este inzestrat cu telepatie. Mai mult de atat, nimeni n-ar trebui sa fie pus in situatia de a citi printre randuri. Atunci cand ai ceva de spus, spune-i omului direct, concret si simplu. Dictionarul care sa ne talmaceasca precis sugestiile si aluziile nu s-a inventat inca.

Foto prima pagina ArtFamily/ Shutterstock