Nu-mi amintesc ca parintii mei sa-mi spus de multe ori ca ma iubesc sau sa-i fi auzit pe ei facandu-si declaratii de dragoste desi in casa noastra era liniste si armonie. Felul lor de a-si manifesta sentimentele m-a influentat astfel incat mult timp mi-a fost greu sa rostesc "te iubesc" desi credeam ca asta simt. Spun credeam pentru ca multa vreme am confundat iubirea cu fluturii din stomac, atractia fizica, dorul sau suferinta. De aceea, as fi vrut ca parintii mei sa imi fi spus in copilarie ca....

Iubirea nu este ceva exterior

Foto: LilKar, Shutterstock

1. Iubirea nu inseamna suferinta. Iubirea inalta

De la Shakespeare la West Side Story, iubirea este adeseori descrisa ca aducatoare de suferinta si moarte. Barbati si femei deopotriva cred ca masura iubirii intr-o relatie romantica este data de gradul de suferinta pe care il aduce. Durerea este provocata insa mai degraba de felul in care ne raportam la cealalta persoana si la modul in care ne raportam la ea decat de iubire in sine. Dar tine si de personalitatea fiecaruia si de lectiile pe care le avem de invatat in aceasta viata. Daca o relatie iti provoaca suferinta, daca cealalta persoana ae un comportament abuziv - gelozie, posesivitate, agresivitate, nu te minti ca o face din prea multa iubire. Iubirea inseamna bucurie si armonie.

2. Meriti sa fii iubita asa cum esti

De cate ori ai auzit vorbe precum "daca esti cuminte, primesti o prajitura" sau "esti prea neastamparata "? Fara sa isi dea seama, parintii ne conditioneaza sa credem ca, pentru a merita iubirea lor, trebuie sa ne comportam intr-un anumit fel sau sa fim un anumit tip de persoana. Cred ca viata este o calatorie continua catre cea mai buna versiune a noastra si ca fiecare zi este un prilej de a evolua. Insa asta nu inseamna ca, in acest moment, nu meriti sa fii iubita si apreciata exact asa cum esti. Iar prima persoana care poate sa faca asta esti chiar tu.

3. Iubirea nu este un remediu minune pentru a umple golul interior

Iubirea romantica nu va umple niciodata golul interior. Sau o va face doar temporar, iar atunci cand relatia va incepe sa scartie, acesta va deveni si mai pregnant. Golul interior nu poate fi umplut de nimic din exteriorul tau, ci doar de conexiunea cu sinele tau autentic. Acesta iti va indruma pasii in viata in directia care te va face sa te simti implinita si sa infloresti.

4. Esti iubire

Iubirea nu este ceva exterior, un balon pe care il prindem din zbor si il agata de ghidonul bicicletei. Iubirea este starea ta naturala de a fi. Iubirea pentru tine insati, pentru Mama Pamant, pentru semenii tai - cu care esti interconectata, pentru ceea ce faci, pentru fiecare zi in care te bucuri de soare si de frumusetea din jurul tau.

Foto prima pagina: Kiselev Andrey Valerevich, Shutterstock