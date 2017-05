comunicat de presa



Cuvintele pot rani mult mai rau chiar decat o palma. De aceea, atunci cand suntem suparati pe cineva, efervescenta momentului nu trebuie sa ne determine sa folosim cuvinte dure, pe care le vom regret mai apoi toata viata. Trebuie sa ramanem calmi si sa ne alegem cu grija cuvintele, deoarece acestea au puterea de a darama o relatie intr-o fractiune de secunda.

Psihologul Laura Maria Cojocaru considera ca exista, in vocabularul limbii romane, multe cuvinte care, chiar daca nu sunt jignitoare, agresive sau sunt spuse pe un ton domol, pot darama la fel de usor o relatie. “Nu trebuie sa avem neaparat un stil agresiv de adresare partenerului sau sa il jignim direct, ca sa il indepartam de noi. Exista cuvinte mai soft, pe care multi nu le bagam in seama, dar care pot genera acuze nefondate sau chiar pot denota imprecizie, conditionare sau pesimism. Cuvinte precum „poate”, „oarecum”, „parca”, „daca”, la fel ca si negatiile de tipul „nu stiu”, „nu cred”, sadesc si cresc in partener, mai repede decat putem crede, sentimentul de incertitudine. Odata cu instalarea acestei senzatii de incertitudine, fara sa constientizam, devenim mai putin increzatori in noi si mai ales in cel care rosteste aceste cuvinte in mod frecvent, mai putin increzatori in sentimentele sale si in capacitatile sale de a concretiza ceea ce spune. In mod indirect, prin impactul acestor sintagme este indusa nesiguranta, fapt ce poate conduce la cresterea suspiciunilor si chiar la gelozie”, explica psihologul.

Mai mult decat atat, Laura Maria Cojocaru crede ca asocierea unor fraze cu continut pesimist cu unele cuvinte precum „imposibil”, „dificil”, „greu”, „niciodata”, „definitiv”, pot induce o stare de alerta, chiar de panica, sau o stare de tristete care poate merge pana la instalarea unei depresii reactive. De asemenea, specialistul recomanda ca, atunci cand partenerul are nevoie de sprijinul si confirmarea noastra si nu numai in aceasta situatie, sa evitam formula de genul “da, dar…”, care inseamna de fapt un “nu”, inseamna dezaprobarea unei actiuni, gand, simtire a partenerului si poate duce la scaderea simei de sine si nevoia de a cauta sustinere si confirmare in alta parte.

“Cuvinte pozitive, precum “simplu”, “usor”, “frumos”, “placut”, “perfect”, “absolut” au o putere benefica pentru organism, deoarece asociate cu evenimente frumoase, pot detensiona situatia si declanseaza senzatia de securitate si protectie a ambilor parteneri. Asta se intampla deoarece aceste cuvinte sunt incarcate de energii pozitive, iar mintea noastra reactioneaza la ele prin secretia de endorfine in tot corpul. Daca la toate acestea, spunem partenerului nostru, din cand in cand, cu o voce calda, un “te iubesc” sincer, atunci nu doar ii umplem inima de fericire, dar ii imbunatatim sanatatea … la propriu. Cuvintele au puterea extraordinara de a transforma fantastic mecanismele organismului nostru, au putere in plan fizic”, declara psihologul Laura Maria Cojocaru.

Pe langa cuvintele de incurajare, obligatorii pentru o relatie sanatoasa, mai sunt cateva elemente care nu trebuie sa lipseasca din viata de cuplu, precum: timpul acordat partenerului, daruri simbolice, mici servicii si ... mangaierile fizice. “Pentru ca acele cuvinte frumoase pe care le adresam partenerului nostru de viata sa ramana vii in constiinta lui, trebuie sa le acreditam prin fapte. Ne putem face o agenda cu activitati comune, care ne fac placerere amandurora – spre exemplu, mersul in parc, alergatul, mersul la picnic, bowling-ul etc. – si in fiecare weekend sa le punem in practica. De asemenea, micile daruri sau servicii pe care le facem pentru celalalt, precum “spalatul vaselor cand iubita este obosita” sau “cumpararea unui colier dragut atunci cand nici nu se asteapta” pot cantari enorm in economia relatiei. La toate acestea, nu trebuie sa lipseasca mangaierile fizice. Acestea sunt intelese ca o modalitate de a-i comunica partenerului emotia iubirii”, conchide psihologul Laura Maria Cojocaru.



Laura-Maria Cojocaru, presedinte si fondator al Asociatiei ”Generatia Iubire” si al Institutului de Neuro-Programare Lingvistica Somato-Integrativa, este psihoterapeut si trainer in programare neouro-lingvistica. A studiat natura mintii umane urmand 6 formari profesionale cu abordari diferite - psihoterapie integrativa, hipnoza clinica, relaxare si psihoterapie ericksoniana, psihoterapie de cuplu si familie, psihologie clinica, neuro-programare lingvistica si terapii florale Bach. De peste 7 ani ghideaza oamenii, atat in sedinte individuale, cat si de grup, si organizeaza cursuri si traininguri in Romania, cu scopul de a-i face pe oameni sa-si acceseze si utilizeze la potential maxim resursele interioare.