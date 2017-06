Un articol de psihoterapeut Constantin Cornea

Sexul reprezinta o componenta importanta a vietii de cuplu. Poate ajunge sa uneasca sau sa desparta doua persoane, ori poate duce la frustrari sau probleme psihologice. Este capitolul pentru care nici o experienta nu poate fi de ajuns, iar comunicarea dorintelor este precara.

De obicei, sexul este trait extrem de intens la inceputul relatiei, atingerile starnind usor dorinta, iar ceea ce ofera partenerul pare a fi tot ceea ce ti-ai dorit vreodata. Problemele incep sa apara atunci cand relatia se mai erodeaza, cand cheful de sex nu mai apare la orice pas iar cei doi, simt ca isi doresc mai mult, fara sa stie cand si cum sa puna aceasta problema in discutie.

De ce apar problemele in viata sexuala?

Problemele pot fi medicale, pentru ca exista o seama intreaga de afectiuni medicale care pot impiedica obtinerea erectiei sau orgasmului ori duc la frigiditate. Dar noi vom vorbi despre aspectele psihologice.

Asteptarile. Marea majoritate a cuplurilor traiesc intens sexualitatea la inceputul relatiei si se gandesc ca asa va fi toata viata. Din pacate nu este asa. Pentru ca obisnuinta, problemele cu jobul, lipsa preocuparii sau certurile aparute pot diminua dorinta sau placerea de a face sex.

Comunicarea. Daca la inceput cei doi se multumesc cu ceea ce primesc, ulterior, imaginatia, dorintele, pretentiile cresc. Iar comunicarea dorintelor sexuale este cea mai grea, pentru ca partenerii nu stiu cand este cazul sa ceara sau daca nu cumva, ceea ce ei isi doresc este prea mult pentru partener.

Imaginatia. Este cea care poate da stralucire vietii sexuale, sau, in lipsa ei, poate frustra pe cei doi.

Amantul/a. Reprezinta proba de foc peste care marea majoritate a cuplurilor nu reusesc sa treaca, chiar daca este doar imaginar sau a fost pus in practica.

Cum ne putem imbunatati viata sexuala?

Primordiala este comunicarea, in primul rand cu propria persoana, apoi cu partenerul. Trebuie sa stiu foarte bine ce imi doresc si abia apoi sa comunic partenerului.

1. Comunicarea si castigarea drepturilor. Indiferent ce va doriti, ganditi-va ca din perspectiva sexuala exista o singura regula in cuplu: este permis orice, daca partenerii sunt de acord. Dar regula este valabila doar daca reusiti sa castigati sau sa cuceriti la partener ceea ce va doriti. In nici un caz nu incercati sa impuneti, pentru ca impunerea va duce la frustrare. Vorbiti despre ce va doriti, cum credeti ca poate fi pus in practica si cand, apoi aveti rabdare cu partenerul, lasandu-I timpul de a decide daca poate sau nu face ceea ce va doriti.

2. Flirtul, preludiul, postludiul. Flirtul nu trebuie sa moara cand va castigati partenerul, ba din contra. A flirta face parte din preludiu. O privire, o insinuare, o mangaiere sau un sms, poate aprinde flacara dorintei inca din timpul zilei, anuntand o seara incendiara. Apoi, nu uitati de momentul de dupa. Indiferent de cat de obositi, adormiti sunteti, postludiul este o bucurie ce poate completa un act sexual reusit.

3. Sexul. Pentru ca viata sexuala este complexa, prefer sa o impart in trei capitole.

Sexul, reprezinta mangaierea, atingerea, pozitiile, durata sau modul in care va decideti sa faceti sex.

Fantezia vine sa completeze viata sexuala prin: pozitii noi, costumatii, jocuri de rol, jucarii sexuale, modul in care comunicati sau nu in timpul actului sexual.

Fantasmele sunt cele care de cele mai multe ori duc la disolutia cuplului. Si la capitolul fantasme vorbim despre: sex in trei, schimb de parteneri, parteneri ocazionali. Personal in cabinet, am intalnit multe cupluri ce au crezut ca fantasmele aduc un plus, dar 90% au ajuns la despartire. Pentru ca si cele mai deschise minti, descopera abia dupa ce pun in practica, faptul ca uneori poate fi prea mult ceea ce isi doresc.

4. Bunul simt, comunicarea afectiva, dorinta de a-l asculta pe celalalt si de a-l intelege, capacitatea de a-ti cere scuze, capacitatea de a intelege cand ceea ce iti doresti tu nu caracterizeaza si partenerul si este cazul sa te opresti, pe moment sau pentru totdeauna, lipsa inhibitiilor in pat, dorinta de a face cunoscut partenerului universul vostru interior, dar si dorinta de a cunoaste universul lui, toate acestea sunt din nou ingrediente ce nu pot lipsi, daca va doriti o viata sexuala buna.

5. Luati doar ceea ce este bun la altii sau vedeti in filme, discutati daca vi se potriveste si nu incercati sa impuneti partenerului ceea ce altii va spun ca este normal. Normal este doar ce decideti voi doi ca este.

O viata sexuala implinita ajuta membrii familiei sa se simta bine, valorizati, iubiti, apreciati. Daca cuplul reuseste si din acest punct de vedere sa se puna de acord atunci o seama intreaga de tulburari: de personalitate, depresie, anxietate, probleme alimentare, probleme sexuale, atacuri de panica, nu vor aparea, sau daca vor fi descrise de un partener, vor fi doar de scurta durata. Pentru ca sexul poate imbolnavi sau insanatosi o persoana, ii poate reda stima de sine sau o poate face sa isi realizeze cele mai frumoase vise.