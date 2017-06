Foto: Serg Zastavkin, Shutterstock

Cu aproape doi ani in urma ma intrebam cum este mai bine sa procedezi in relatii. Sa alegi siguranta si linistea sau sa te joci cu focul? Concluzia era ca, indiferent de solutia aleasa, sa iti urmezi sufletul si sa fi autentica.

Astazi insa stiu ca autenticul din noi nu se impaca bine cu jumatati de masura, cu ascunzisuri, minciuni si ocolisuri. Si chiar si-atunci cand incercam sa ne amagim ca este mai bine sa traim intens o relatie interzisa, in calitate de amanta, decat sa in monotonia unei casnicii, o voce in interiorul nostru ne spune ca nu asta este calea. In mod sigur, undeva acolo, jumatatea ta te cauta. Nu o face sa te astepte complacandu-te in ceva ce vei regreta. Iata patru lucruri la care sa te gandesti atunci cand barbatul care ti-a furat mintile iti propune sa devii amanta lui.

1. Pune-te in locul celeilalte femei. Cum te-ai simti daca sotul sau iubitul tau s-ar intalni pe ascuns cu altcinevea? Nu cumva tradata, mintita, umilita? Imagineaza-ti ca si ea la fel. Chiar daca el alege sa calce stramb, cum se spune in popor, asta nu inseamna ca tu trebuie sa dai curs.

Se spune ca intre iubiti se formeaza adevarate cordoane energetice care, in functie de vechimea relatiei si de cat de dese sunt raporturile sexuale, pot dainui pana la sapte ani. Fiecare dintre cei doi preia de la celalalt informatie care se concretizeaza in emotii, stari si fapte de viata. In cazul in care barbatul respectiv este insurat sau intr-o relatie te vei conecta nu doar la energia lui dar si la cea a partenerei oficiale.

3. Nu te multumi cu jumatati de masura. Ce inseamna o saptamana de vis in comparatie cu un an de zile de suferinta. Sau un weekend fierbinte la munte cu saptamani nesfarsite de asteptari si lacrimi. Viata este prea frumoasa pentru a fi traita pe ascuns si doar pe jumatate.

4. Iubeste-te pe tine insati. Atunci cand te iubesti, lumea din jurul tau se schimba. Atunci cand te iubesti, barbatul din viata ta te va iubi. Iar daca te va iubi, va fi incapabil sa te puna intr-o postura injositoare sau sa vada lacrimi pe obrajii tai.

Foto prima pagina: Photographee. eu, Shutterstock