A sosit vara, te pregatesti de vacanta dar ce sa vezi? Esti singura si a trecut ceva vreme de cand ai fost ultima data indragostita. Ce moment mai bun sa traiesti o poveste de dragoste frumoasa decat acum?

In lumea de astazi, care abunda in evenimente dar si aplicatii dedicate, partea dificila nu este a gasi pe cineva, ci a sparge gheata. Aici intervine stiinta flirtului. Indiferent de cat de timida esti sau de varsta, nu e niciodata prea tarziu sa inveti sa faci acest lucru in mod eficient. Iata cateva sfaturi:

Seductia ca la carte: 4 trucuri de flirt

Foto: Mr.Exen, Shutterstock

1. Concentreaza-te pe expresia fetei

Chipul tau este cea mai expresiva parte a corpului tau. Foloseste-l. Daca vezi pe cineva care iti place uita-te in ochii lui suficient de mult incat sa iti arati intersul insa, suficient de putin incat sa nu pari obsedata. Un alt truc este acela de a adauga un mic zambet sau o ridicare din sprancene.

2. Fa-i un compliment sincer

Sa incepi o discutie cu cineva pe care tocmai l-ai intalnit poate parea dificil. Dar nu este asa. Saluta-l, prezinta-te si fa-i un compliment sincer. Acesta demonstreaza faptul ca te intereseaza si ca esti atenta la el.

3. Fii constienta de limbajul corpului

Dupa ce ati inceput sa vorbiti, limbajul corpului este la fel de important ca si limbajul facial si conversatia reala. Un truc este de a avea un scurt contact fizic lipsit de conotatii sexuale, cum ar fi atingerea mainii sau a bratului. Un pretext bun pentru asta este accentuarea unui punct din conversatie. O atingere care persista este un semn evident al atractiei fizice.

4. Nu te lua prea in serios

Un alt sfat excelent este sa imiti subtil ceea ce face cealalta persoana. Daca se inclina sau isi inclina capul, fa acelasi lucru. Acesta este un semnal rafinat, dar inconfundabil, ca esti interesata.

Flirtul nu este o propunere de casatorie, este pur si simplu o modalitate amuzanta de a interactiona. Daca interesul este reciproc, este minunat. Daca nu, n-ai pierdut nimic. Nu este sfarsitul lumii. Gaseste pe altcineva si incearca din nou. In versiunea cu happy-end, vei petrece timp cu o persoana care iti va placea si care te va placea la randul ei.