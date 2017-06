Putine momente din viata ta vor fi la fel de speciale precum acela in care buzele voastre se unesc pentru prima data dupa ce ati rostit „Da“.

Exista nenumarate traditii si obiceiuri legate de nunti, la toate popoarele din lume, inclusiv in Romania, unde acestea difera si in functie de regiunea istorica. Sarutul ocupa un loc special printre acestea. Mai mult, acest moment este urmat de cel al podului de flori pe care nuntasii il fac la iesirea din biserica si prin care mirii trebuie sa treaca. La sfarsit, invitatii la ceremonie vor arunca cu grau si orez, semn al belsugului si al prosperitatii.

Iata care sunt cele 5 secrete pentru un sarut perfect in ziua nuntii:

1. Nu va aruncati unul asupra altuia

Este normal sa asteptati cu nerabdare acest moment si sa vreti sa va sarutati pasional si cat mai repede dupa ce v-ati jurat iubire vesnica. Nu este o idee buna, insa. Daca va grabiti unul spre altul, v-ati putea lovi dintii, ati putea produce un sunet bizar si amuzant cand ajungeti sa va uniti buzele sau puteti chiar sa ratati tinta, in hohotele de ras ale invitatilor.

2. Apropiati-va trupurile

Daca pentru primul dans ar fi de preferat sa pastrati putina distanta intre voi, pentru ca acesta sa nu para prea… lasciv, in momentul sarutului din biserica trebuie sa va apropiati unul de celalalt. Altfel va trebui sa tuguiati de-a dreptul buzele, iar efectul va fi, din nou, unul amuzant pentru nuntasi. In plus, va arata si urat in pozele din albumul de nunta.

Chiar daca atunci cand va sarutati in intimitatea casei, de exemplu, mai deschideti din cand in cand ochii, este bizar ca acest lucru sa se intample in public. Amintiti-va cat este de inconfortabil sa vedeti voi cupluri care fac asta. Nu va supuneti prietenii si familia la asa ceva.

4. Nu uitati de maini

Mirii care se saruta cu mainile atarnandu-le pe langa corp arata ca doi elevi de liceu fortati de profesoara de romana sa joace in „Romeo si Julieta“. Si asta pentru ca atunci cand bratele voastre nu se misca, nu arati ca si cum v-ati bucura pe deplin de acel sarut. Asta nu inseamna sa oferiti un show erotic in fata preotului. Este suficient sa va tineti de mana, de exemplu.

5. Fiti pasionali dar si decenti

Un pupic este prea putin intr-o astfel de ocazie. Un sarut frantuzesc este mult prea mult. Aratati-va unul altuia cat sunteti de fericiti ca v-ati unit destinele intr-un mod decent. Sunteti, totusi, de fata cu familia, prietenii si aveti alaturi un preot.

Tu ce trucuri stii pentru un sarut reusit in ziua nuntii?

Sursa foto: Shutterstock.com