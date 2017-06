Majoritatea tinerilor din ziua de azi au primit educatia sexuala din filmele pentru adulti, iar acestea le-au conditionat subconstient viata sexuala cu mesaje ca sexul trebuie sa fie rapid, dur, fara implicare emotionala. Renumitul sexolog Gabriela Marin a numit acest fenomen drept “sex de tip fast food”, pe care l-a catalogat drept daunator pentru sanatatea relatiilor de cuplu si responsabil pentru criza sexuala prin care trece societatea actuala.

Totodata, specialistul este de parere ca ne folosim doar 10% din capacitatea noastra sexuala, dar imbucurator este faptul ca din ce in ce mai multi tineri au constientizat aceasta problema si sunt atrasi de latura spirituala a sexualitatii, fie ea tantra sau tao, metode care ofera vietii sexuale o mai mare implicare emotionala din partea ambilor parteneri. “Din nefericire, din cauza unui cumul de factori, care include timp liber mai putin, viata mai stresanta, alimentatie neechilibrata etc., am ajuns sa ne folosim doar 10% din capacitatea noastra sexuala. Este ca si cum am avea o casa foarte frumoasa, cu nenumarate camere si o gradina fascinanta, iar noi ne limitam sa locuim doar la subsol. Sunt foarte multe etaje si camere confortabile in aceasta casa, dar noi nici nu stim ca ele exista macar. Am invatat foarte bine sa locuim la subsol, intrezarim doar putin din gradina si florile parfumate care ne inconjoara si credem ca asta este tot. Ne lipseste implicarea emotionala in relatie, ne lipseste viata traita mai lent, ne lipsesc momentele acelea speciale in cadrul carora lasam toate grijile deoparte si ne relaxam impreuna cu persoana iubita”, explica sexologul Gabriela Marin.

In opinia sexologului, orientarea spre o sexualitate spirituala, gen tantra sau tao, este solutia pentru a avea o viata sexuala implinitoare de cuplu, deoarece aceasta metoda ne invata ca: