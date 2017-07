1. Prietenii nu vor sa iti ia locul sau ceva ce iti apartine

La fel ca si iubirea, prieten este un cuvant absolut. Nu are nevoie de epitete. Cineva iti este prieten sau nu. Este o persoana cu care simti o conexiune sufleteasca si intelectuala, cu care ai lucruri si valori in comun, alaturi de care esti tu insati fara teama ca vei fi respinsa sau judecata. La fel ca si iubirea, prieten este un cuvant folosit uneori cu prea mare usurinta. Nu e de mirare ca ne intristam apoi atunci cand o persoana pe care o consideram prietena, ne dezamageste. Iata cinci lucruri pe care prietenii nu le fac niciodata:

Din contra, se bucura pentru tine, pentru ceea ce esti si reusitele tale. Te sprijina sa fii cea mai buna varianta a ta insato, neconditionat.

2. Prietenii nu te fac sa te simti prost la fiecare intalnire

O persoana care te critica in mod constant si care incearca sa iti taie aripile, facandu-te sa te indoiesti de visele tale, nu este un prieten adevarat. Acelasi lucru este valabi in cazul unei persoane care are ceva sa iti reproseze in mod constant si care uita sa iti multumeasca sau sa recunoasca lucrurile bune pe care le faci sau le aduci in viata ei. Asta ca sa nu mai vorbim de cei carora le place sa te faca sa te simti vinovata atunci cand esti fericita sau ai succes.

3. Prietenii isi fac timp pentru tine

Asta nu inseamna ca va petreceti fiecare clipa impreuna ci ca va facceti timp sa vorbit si sa va vedeti, sa va sustineti atunci cand este cazul. Un prieten adevarat iti este alaturi cu sufletul intotdeauna chiar daca nu este fizic prezent langa tine. Un prieten adevarat nu stabileste o intalnire cu tine doar pentru a o amana la nesfarsit pentru ca are alte lucruri mai importante de facut.

4. Prietenii nu se tem sa iti vorbeasca in mod deschis.

Un prieten adevarat nu se va sfii sa isi deschida sufletul si iti spuna ceea ce simte. Iti va spune adevarul, chiar daca acesta poate fi uneori neplacut, insa intr-o maniera iubitoare, care sa nu te raneasca.

5. Prietenii nu se varsa in capul tau

Nu te folosesc ca pe un sac de box asupra caruia isi revarsa frustrarile si problemele emotionale. Isi asuma trairile si sentimentele si nu arunca vina pe tine pentru problemele lor.

A avea claritate cu privire la ceea ce inseamna prietenie pentru tine te imputerniceste sa ai o conversatie reala daca ceva se simte rau intr-una din relatiile tale. Numai atunci puteti sa aflati daca sunteti in continuare impreuna, in ciuda oricaror urcusuri si coborasuri inevitabile, sau intelegeti ca nu ati fost niciodata intr-adevar.