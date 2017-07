Foto: Fona, Shutterstock

Oare iubirea adevarata exista? Si daca da, cum facem sa o atragem in viata noastra? Stii tu acea iubire minunata si durabila care inseamna mult mai mult decat fluturii din stomac si faptul ca va place sa mergeti la film impreuna. Prietenul Vishnu, unul dintre cei mai apreciati bloggeri in sudul California, are raspunsurile.

In cea mai recenta carte a sa, Does True Love Exist?, Vishnu propune solutii concrete pentru a -ti gasi marea dragoste. Acestea se bazeaza pe propria sa experienta de viata si pe drumul sau spre regasirea iubirii dupa un divort dureros de femeia de care a fost indragostit pana peste cap.

Vishnu crede ca totul incepe cu tine insati. Este nevoie sa fii iubire pentru a atrage iubirea. Nu te teme, nu este imposibil si nici complicat.

Poti deveni iubire in sase pasi

Primul pas pe care il poti face este sa te cureti de negativitate prin constientizarea si vindecarea traumelor emotionale.

Urmatorul pas este sa ierti. Iarta toate persoanele din viata ta care ti-au facut rau sau te-au nedreptatit pentru a te elibera de un bagaj inutil.

Asculta-ti intuitia. Lasa-ti intelepciunea innascuta sa te ghideze in fiecare alegere pe care o faci.

este sa inveti sa cultivi bucuria in viata ta si sa traiesti viata intr-o vibratie inalta. Recunostinta pentru binele existent in viata ta te poate ajuta sa iti ridici vibratia.

Urmatorul pas este sa fii deschisa la oportunitatile si oamenii care vin spre tine. Nu spune nu, imbratiseaza-le.

Cel de-al saselea pas este sa fii atenta la semnele care te ghideaza - apar la tot pasul atunci cand suntem atente si ni le dorim cu adevarat si sa multumesti pentru fiecare binecuvantare din viata ta.

De indata ce vei incepe sa renunti la credinte limitative si idei preconcepute, vei incepe sa stralucesti. Iti va fi mai usor sa recunosti de la bun inceput steguletele rosii si sa eviti sa intri in relatii toxice. Le vei putea spune nu persoanelor care nu sunt potrivite pentru tine si nu iti vei mai pierde timpul cu inutilitati. Nu te vei mai teme sa fii singura o perioada de timp stiind ca astfel ii permiti Universului sa umple locul gol cu cea mai potrivita persoana pentru tine.

Urmeaza aceste sfaturi si vei descoperi ca iubirea adevarata exista.