Printre problemele cu care se confrunta cuplurile care vin in cabinet se mai numara lipsa sustinerii partenerului si delasarea pe plan personal

Cartea “A de la Armonie” este rezultatul terapiei desfasurate de psihoterapeutul Oana Nicolau pe 1000 de cupluri in 10 ani de activitate

8 din 10 cupluri din Romania vin la psihoterapeut deoarece unul dintre parteneri nu-si mai manifesta afectiunea fata de partener. Este rezultatul unui studiu efectuat de psihoterapeutul Oana Nicolau dupa zece ani de experienta in terapia de cuplu.

Printre principalele probleme cu care s-au confruntat cele aproape 1000 de cupluri care au venit la terapie se mai numara lipsa sustinerii si incurajarii partenerului, delasarea pe plan personal, lipsa timpului sau aparitia copilului.

„In ciuda perceptiilor generale, nu infidelitatea este principala problema cu care cuplurile din Romania se confrunta, ci lipsa de afectiune, lipsa de manifestare a sentimentelor. Majoritatea partenerilor ridica problema singuratatii intr-un cuplu si nesiguranta in relatie si in iubirea celuilalt. O alta problema este timpul alocat relatiei, acel timp pe care cei doi parteneri il petrec facand activitati impreuna si este o resursa foarte importanta in evolutia relatiei lor”, precizeaza psihoterapeutul Oana Nicolau.

Pentru rezolvarea problemelor, un cuplu sta in terapie intre 4-6 luni, iar multi dintre ei aleg sa ramana apoi in terapia de dezvoltare personala.

“Spre deosebire de acum zece ani, perceptia cuplurilor asupra terapiei s-a schimbat foarte mult. Astazi, cuplurile constientizeaza necesitatea unui psihoterapeut care sa-i ajute sa depaseasca anumite obstacole sau anumite perioade stresante. Important este sa inveti sa repari ce s-a stricat pentru a regasi armonia cuplului”, adauga psihoterapeutul Oana Nicolau.

Dupa 10 ani de activitate, Clinica Oana Nicolau a implementat un program de sanatate emotionala pentru a evidentia principalele probleme pentru care romanii apeleaza la un psihoterapeut si pentru a oferi solutiile necesare (problemele de cuplu, depresia, anxietate si stresul, dezvoltarea personala, parentingul).

Pentru problemele de cuplu, psihoterapeutul Oana Nicolau a lansat cartea “A de la Armonie” care scoate la lumina cazurile cu care s-a confruntat in cabinet.

„Ideea cartii a venit din iubire pentru oameni si pentru problemele pe care acestia le au. Viata de cuplu ne aduce implinire si traseaza zambete si bucurie pe chipurile noastre. Cartea are la baza povestile reale din cabinet, povesti care-i pot ghida si pe ceilalti in atingerea armoniei in cuplu. Totodata, cartea subliniaza importanta terapiei ca mijloc de preventie”, a precizat psihoterapeutul Oana Nicolau.

Clinica Oana Nicolau ofera si terapie prin Skype.

Despre Clinica Oana Nicolau

Clinica Oana Nicolau isi desfasoara activitatea de mai bine de 10 ani pe piata din Romania. Clinica dispune de peste 30 de specialisti in psihologie, psihoterapie, psihiatrie, coaching, logopedie si nutritie. Specialistii din cadrul Clinicii Oana Nicolau au inceput un program de sanatate emotionala care cuprinde urmatoarele probleme cu care se confrunta romanii care merg la psihoterapeut: problemele de cuplu, depresia, anxietate si stresul, dezvoltarea personala si parentingul. Preturile clinicii variaza intre 80 de lei pentru serviciile de logopedie, 150 de lei pentru terapiile individuale si 200 de lei pentru terapiile de cuplu sau familie.