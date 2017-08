Ti-ai facut o lista cu toate atributele pe care trebuie sa le aiba partenerul tau de viata si, de fiecare data cand intalnesti un barbat pentru prima data, le treci repede in revista. Mintea ta evalueaza potentialul persoanei respective si iti spune daca este cazul sa mergi la o a doua intalnire sau nu. Asteapta insa sa iti vorbeasca inima. Pentru ca atunci cand mintea vorbeste prea tare, inima tace.

In acel moment, unele dintre aspectele pe care le considerai esentiale si care nu tin de sufletul si caracterul persoanei respective, isi pierd importanta. Asa i s-a intamplat prietenei mele, Maria.

Tatal Mariei este cu douazeci de ani mai mare decat mama ei. Copil fiind, ea a observat ca acesta se implica destul de putin in chestiunile gospodaresti, pretextand varsta inaintata si lipsa de intimitate fizica dintre parintii ei. Si-a spus ca nu va cadea niciodata in capcana in care s-a lasat prinsa mama ei. Pe lista calitatilor barbatului ideal Maria a scris, printre altele, de o varsta apropiata cu a mea (maxim cinci ani diferenta) si inalt. Insa ghici ce s-a intamplat? O buna bucata de vreme a respins barbati de care se simtea atrasa dar care nu indeplineau criteriul varstei. Insa ghici ce s-a intamplat?

La un moment dat, Maria l-a intalnit pe el. Mai intai i-a vazut fotografia pe un site de prezentare si a simtit ca trebuie sa il cunoasca. Poate ca a fost blandetea din zambetul lui si privirea, poate senzatia ca se cunosteau de multe vieti. Apoi s-a razgandit. Si s-a mai razgandit inca o data. In cele din urma, in ziua urmatoare s-a dus la eveniment. Privirile li s-au intalnit iar ea a stiut ca, desi el se adresa tuturor celor prezenti, i se adresa ei. La finalul conferintei, au stat de vorba. Maria isi dorea ca seara sa nu se mai sfarseasca. Dupa ce toti participantii au plecat, s-au plimbat de mana, au stat de vorba si s-au sarutat sub stele. Un lucru pe care Maria nu l-a facut niciodata cu un necunoscut.