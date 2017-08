Eu sunt bine, multumesc de intrebare, cu exceptia faptului ca tehnologia ma uraste si tot ce se poate intampla rau in acest sens se intampla.

Raman fara curent cand e deadline-ul mai aproape, lui Vladimir ii dau zodiile cu virgula si e la marginea disperarii iar Carmen o sa albeasca incercand sa repare la quizuri care se strica mai repede decat poate ea sa le mestereasca. Servim xanax la micul dejun dar altfel suntem bine. Mergem in gasca sa ne luam vopsea de par, cu Vladimir in frunte, ca sa nu se vada in ce hal ne-a albit acest Mercur.

Foto: Lazar Obradovic, Shutterstock

Lasand gluma la o parte, toata situatia asta in care comunicarea devine aproape imposibila mi-a amintit de un om care a trecut la un moment dat prin viata mea. A poposit aici mai mult ca altii insa doar pentru ca atunci mi-am descoperit eu osul de martira si m-a lovit ideea complet tampa de a ma sacrifica pe altarul iubirii inchipuite. Nu am un motiv suficient de bun pentru care am tras de relatia asta cu toti dintii. Cred ca in strafundul sufletului a fost prima si singura incercare de a ma conforma lui "asa se face, mama". La o adica, sa intru in randul lumii. Pana acolo insa, a avut grija potentialul ginerica sa-mi faca nervii, rabdarea si plamanii zdrente. Sa nu ma intelegeti gresit, el nu e un om rau. De fapt, e one of the good guys doar ca noi impreuna nu functionam.

De ceva vreme, am prins un obicei de care unii si unele s-ar putea sa rada. Cum mi se pare ca o relatie incepe sa prinda ceva contur, dau fuga la Vladimir sa ii calculeze astrograma domnului si sa ne faca sinastria relationala, sau cum ii zice. Adica sa puna astrograma lui peste astrograma mea si sa calculeze ce rata de succes avem sa platim impreuna rata la banca. De cele mai multe ori le nimerea:

- Noemi, asta e Berbec si are ascendent in Balanta. E un boem infidel si asa o sa ramana toata viata!Berbecul 0- Vladimir 1

- Noemi, asta e Taur cu ascendent in Gemeni. O sa te minta de nu o sa mai fii sigura nici cum il cheama.

Taur 0- Vladimir 1

Dupa cum vedeti, cuvintele lui au prostul obicei sa se adevereasca drept pentru care, la vreo sase luni de relatie, am dat fuga fuga la Vladimir, convinsa ca o sa-mi spuna ca suntem meniti sa fim, ca o sa traim fericiti pana la adanci batraneti si eu o sa ma las de meseria mea, respectiv de afurisit barbati contra cost la Kudika si o sa incep sa scriu despre cat de minunata e fericirea domestica.

Vine Vladimir al meu cu sinastria intr-o mana si cu cealalta scarpinandu-se in cap a pocinog. Il vad ca se codeste, se fastaceste, bate din buze si fluiera a paguba.

- Mai Noemi, cat de bine comunici tu cu omul asta?

Atentie, m-a intrebat cat de bine comunic, nu cat de bine ne intelegem sau cat de misto e sexul. Si a dat unde doare mai tare. Desigur, aveam discutii lungi si dezbateri aprinse insa despre noi nu puteam vorbi. Pur si simplu nu reuseam sa scot de la el ce simte, ce intelege, ce vrea, cum vrea, daca vrea. Zero barat, multimea vida, nul emotional drept pentru care am orbecait toata relatia.