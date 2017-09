Esti reticenta la dating-ul online? Iti marturiesc ca si eu. Am accesat Tinder ca pe o vitrina virtuala pentru a vedea ce e disponibil pe piata dar si ca un mijloc de documentare pentru un nou roman. Insa traim vremuri in care este mai probabil decat oricand ca tu (sau prietena ta) sa iti gasesti iubirea vietii tale pe o aplicatie de dating.

Conform unui studiu Pew din 2016, 5% dintre casatorii si relatii de cuplu au rezultat din intalnirile online. Conform rezultatelor furnizate de Consumer Reports anul trecut, 44% dintre subiecti si-au gasit jumatatea utilizand dating-ului online. Este posibil sa iti gasesti partenerul potrivit online insa e nevoie de un pic de efort. Iata cinci pasi care te vor ajuta:

1. Fii constienta de ceea ce vrei

Daca te afli in cautarea unei relatii pe termen lung, foloseste site-uri si aplicatii care faciliteaza acest lucru. Pentru ca am amintit de Tinder mai devreme, in Statele Unite acesta functioneaza ca o aplicatie pentru intalniri ocazionale si sex. Asta nu inseamna ca nu-ti poti gasi jumatatea pe Tinder. Cunosc personal un astfel de caz.

2. Fii cinstita

Cel mai important sfat pentru o intalnire reusita este sa fii cinstit in profilul tau si in interactiunile tale online. Exista doua lucruri despre care trebuie sa spui adevarul. Primul este cine esti, al doilea, ce fel de relatie iti doresti. Atunci cand esti sincera, oamenii care cauta ceea ce oferi te vor gasi si nu vor fi dezamagiti atunci cand va veti intalni.

3. Cauta in mod inteligent

Multe dintre site-urile si aplicatiile de dating iti permit sa cauti in anumiti parametri - varsta, oras, tipul de relatie cautat, nivelul de educatie, hobby-uri, religie. Cea mai buna abordare este alegerea a trei pana la cinci criterii care sunt importante pentru tine si utilizarea acestora pentru a-ti restrange cautarea. Dupa ce elimini persoanele care nu se potrivesc cu lista ta de asteptare, studiaza profilurile ramase pentru a vedea cine ti se pare atractiv si interesant.