Te iubeste cu adevarat sau este doar dependent emotional de tine pentru ca are nevoie de o femeie care sa ii umple golul sufletesc? Exista numeroase semnale de alarma care iti dau raspunsul la intrebare insa pentru a le vedea este nevoie sa te cunosti, sa te iubesti si sa te accepti pentru a nu te lasa pacalita de anumite comportamente magulitoare.

Te ia pe sus de la inceputul relatiei si iti monopolizeaza viata

Poate fi fermecator, insa nu te asculta si nu il intereseaza sentimentele tale. Sau poate incerca sa te faca sa simti ca sentimentele talea sunt gresite.

Are nevoie sa faca sex pentru a se simti validat.

Se supara, se retrage sau se bosumfla atunci cand nu faci ca el.

Simti un gol in el ca o gaura neagra pe care are nevoie sa i-o umpli

Are un trecut abuziv si nu s-a vindecat de trecutul lui

Si-a abandonat copiii.

Are dependente pe care tu nu le accepti - fumat, bautura, droguri, jocuri de noroc, televiziune si asa mai departe. Le foloseste pentru a-si umple golul interior.

Este nesincer - il prinzi cu minciuna sau ascunzand adevarul.

Are putini prieteni.

Ii judeca pe altii dar si pe el. Ii trateaza pe altii cu dispret.

Este posesiv si gelos. Se supara atunci cand iti faci propriul program

Are putine interese si hobby-uri.

Intuitia si sentimentele tale te vor ajuta sa stii care este adevarul. Acestea reprezinta un sistem de ghidaj intern fiabil, care iti permite sa stii ce este bine sau rau pentru tine. Atunci cand vocea ta interioara iti spun ca ceva nu este in regula, inseamna ca nu este potrivit pentru tine. Indiferent de cat de frumoase sunt vorbele pe care ti le spune un barbat, daca nu simti dragoste din partea acelei persoane, ai incredere mai mult in ceea ce simti decat in ceea ce auzi.

Sentimentele noastre de pace, bucurie si implinire ne anunta ca suntem aliniate la ceea ce este bine si bun pentru noi si ca ne iubim pe noi insine si pe altii. Daca vrei sa afli daca cineva te iubeste sau este dependent de tine emotional, invata sa ai incredere in ceea ce simti in interiorul tau.