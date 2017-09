Angajamentul este considerat un aspect important si matur in relatia dintre un barbat si femeie. Multa lume il considera punctul culminant al unei relatii de dragoste intre doi indivizi care sunt gata sa-si petreaca intreaga impreuna. Angajamentul inseamna, in principiu, sa iti alegi un partener de viata. O relatie serioasa iti ofera stabilitate, are un impact asupra starii tale de sanatate si de fericire.

Cateva modalitati prin care poti construi o relatie puternica

1. Fii sincera cu tine

Este foarte important sa fii sincera cu tine, sa stii carui tip de barbat ii poti oferi iubirea ta neconditionata si angajata. Asculta-ti inima, simte bucuria sau nu. Pentru a dezvolta o relatie puternica, sinceritatea este un alt aspect semnificativ. Asigura-te ca nu ii ascunzi iubitului lucrurile pe care crezi ca are dreptul sa le stie.

2. Petreceti timp de calitate unul cu celalalt

Sa petreceti timp de calitate impreuna este important inainte de a intra intr-o relatie serioasa. Timpul iti permite sa-l cunosti ca om, natura si obiceiurile lui in detaliu si iti ofera posibilitatea de a-ti da seama daca este persoana potrivita pentru o relatie pe termen lung. Fii autentica!

3. Nu uita de egalitate

Intr-o relatie serioasa, ambii parteneri sunt egali in multe aspecte importante ale vietii, cum ar fi luarea deciziilor si libertatea actiunilor. Nici unul dintre cei doi nu ar trebui sa se considere superior sau inferior. Altfel, in timp, vor aparea trairile neplacute de frustrare si resentimente care vor distruge relatia, oricat de frumoasa a fost la inceputurile sale. Sentimentul de egalitate aduce sentiment de confort si de deconectare intr-o relatie.

4. Respectati-va si impartiti responsabilitatile

Pentru a avea o relatie fericita pe termen lung, trebuie sa ai respect fata de partenerul tau. Interactiunea trebuie sa fie de asa natura incat sa iti asculti partenerul, sa il respecti si sa clarifici neintelegerile, punandu-i intrebarile portrivite. In nici un moment, o persoana nu ar trebui sa simta ca este ridiculizata sau ca sugestiile sau comentariile sale sunt luate in ras sau puse la indoiala. Aceasta atitudine este daunatoare pentru o relatie de succes. Impartirea responsabilitatilor in mod egal este, de asemenea, importanta pentru o relatie sanatoasa, pe termen lung.

