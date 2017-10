Vrei sa iti planifici propria nunta? Felicitari, esti foarte curajoasa. Fie ca vrei sa faci economie sau vrei ca luna de miere sa aiba loc intr-o zona fabuloasa cu plaje cu nisip fin si apa turcoaz, decizia de a-ti planifica nunta vine la pachet cu organizarea minutioasa a fiecarui detaliu, pentru ca seara cea mai fericita din viata ta sa fie cu adevarat speciala.

Cere ajutorul a doua dintre cele mai bune prietene ale tale si organizarea va deveni un fel de aventura a carui final are toate sansele sa fie unul spectaculos. Mai jos sunt cateva lucruri pe care trebuie sa le ai in vedere, daca vrei sa iti planifici propria nunta:

Fii atenta la buget

Faptul ca te ocupi de organizarea nuntii inseamna ca te preocupa bugetul familiei. Desi nu vei mai avea nevoie de un organizator de nunti, asta nu inseamna ca poti cheltui nechibzuit. Vorbeste cu logodnicul tau si stabiliti de comun acord un prag maxim pentru restaurant, decoratiuni si rochia de mireasa. Stabileste aceste detalii din timp si fii atenta sa nu depasesti aceste limite.

Alege traditiile care inseamna ceva pentru tine

Cu tot felul de curente inspirate din stilul boho chic sau trendul sclipitor al anilor ‘30 vei fi tentata sa renunti cu totul la traditii. Insa acest lucru ar fi o greseala. Poate ca esti mai apropiata de o matusa care a avut grija de tine cand erai racita in copilarie sau poate ca vrei sa ii faci o surpriza bunicii la care iti petreceai verile odinioara. Inainte de a lua o decizie, arunca un ochi pe cele mai fascinante traditii romanesti de nunta. Pe langa clasicul dans al mirilor si aruncatul buchetului de flori te poti inspira din traditiile inedite din fiecare regiune, apoi sa te consulti cu familia pentru a vedea care se “poarta” la voi.

Vizualizeaza cum va arata totul

Imagineaza-ti cum va arata sala si decoratiunile, cum vei fi imbracata, ce rochii vor purta domnisoarele de onoare, cine va fi invitat. Poti imprumuta idei din revistele de specialitate sau, si mai simplu, creandu-ti o “plansa” pe platforma Pinterest pe care sa iti ordonezi imaginile care te inspira. Acolo poti gasi totul, de la imagini cu rochia de mireasa, la inspiratie pentru cum va arata tortul si idei pentru fotografii in doi.

Nu te pripi

Ai gasit un model spectaculos de rochie sau ai dat peste o florarie care ti-a atras atentia. Nu te grabi sa deschizi portofelul. Treci pe la mai multe magazine, compara preturile, noteaza detaliile. Acest proces poate ca nu este asa de interesant, insa la final te vei bucura ca te-ai incadrat in buget (sau chiar ti-au mai ramas ceva bani).

Cere ajutorul prietenelor deja maritate

Nu iti fie teama sa ceri ajutor. Intreaba-ti cele mai bune prietene ce si-ar fi dorit sa faca altfel sau la ce trucuri au apelat pentru a strange cureaua. In plus, domnisoarele de onoare vor fi mai mult decat incantate sa te ajute cu planificarea felului in care va arata petrecerea.

Mizeaza pe simplitate

Alege minimalist. Rochia de mireasa, costumul lui, accesoriile, aranjamentele florale, decoratiunile din sala, mancarea, tortul nu trebuie sa lipseasca de la petrecere, insa cu cat sunt mai simple cu atat costurile incep sa scada. Confirma inainte cu o saptamana numarul invitatilor. Sigur nu ti-ai dori sa rezervi o sala pentru 100 de persoane si sa vina doar 60. Buzunarul tau iti va multumi pentru acest detaliu.

Avand grija de cum iti administrezi bugetul de nunta, implicandu-ti cele mai bune prietene in planificare si optand pentru cateva traditii care inseamna ceva pentru tine, nunta ta sigur va fi de neuitat. Tot ce iti mai ramane de facut este sa te relaxezi si sa te simti bine.