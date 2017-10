Cine a conceput juramintele pe care mirii si le fac atunci cand se casatoresc nu a luat in considerare si rezultatele unui studiu care arata ca 12% dintre cupluri se gandesc sa divorteze, atunci cand isi renoveaza locuinta.

Renovarea casei sau a apartamentului pune la grea incercare chiar si cele mai solide cupluri. De la certurile privind alegerea designului, a materialelor si cele legate de stabilirea bugetului, pana la stresul pe care il aduce o luna sau doua de locuit in ceea ce arata ca un adevarat santier, este lesne de inteles de ce renovarea locuintei se poate transforma intr-un punct de cotitura pentru orice cuplu. Daca tu si partenerul tau aveti in plan un proiect de renovare, iata de ce greseli ar trebui sa va feriti, astfel incat sa nu intampinati niciuna dintre problemele de mai sus:

Singurul compromis pe care nu trebuie sa il faci

O relatie sanatoasa de cuplu inseamna ca fiecare partener sa fie dispus si la unele compromisuri, de dragul celuilalt. Insa cand vine vorba de renovarea locuintei, un singur compromis nu ar trebui acceptat. Unele cupluri cad de acord ca fiecare sa fie responsabil de amenajarea unei incaperi, dupa propriile gusturi si dorinte. Insa acest lucru nu face decat sa delimiteze spatiile si sa creeze o ruptura, spun designerii de interior. Fiecare va dori sa isi petreaca timpul in camera pe care a amenajat-o, iar timpul petrecut impreuna se va reduce. In plus, pot aparea nemultumiri chiar si cand cei doi recurg la un astfel de compromis.

Solutia este sa alegeti un stil neutru, care sa imbine anumite elemente masculine, cu eleganta si finetea unor detalii pe placul femeilor. De exemplu, daca arunci o privire peste aceste modele de mobila living vei vedea cat de usor este sa imbini toate dorintele tale si ale partenerului, pentru a amenaja spatiul comun din locuinta in care va petreceti cel mai mult timp. Dupa cum observi in imagini, exista variante care sa impace ambele gusturi, iar alegerea va deveni una cat se poate de simpla.

Televizorul cu ecran urias, motiv de cearta pentru 9 din 10 cupluri

Barbatii sunt, de obicei, atrasi de ideea de a avea un televizor cu ecran imens, preferabil un model de ultima generatie, cu numeroase functii, pe care sa poata urmari meciurile de fotbal ale echipei preferate, seriale sau documentare, la rezolutie 4k. Pe de alta parte, femeile sunt mai preocupate de economia spatiului si nu vor dori sa ocupe jumatate din living cu un televizor imens, care sa incarce foarte mult si costul total al renovarii.

Din fericire, se gasesc pe piata suficiente dimensiuni de televizoare, astfel incat sa reusiti sa gasiti un model pe placul amandurora. Gandeste-te cat de mult timp iti petreci urmarind serialele sau emisiunile tale preferate si iti vei da seama daca este rentabila o astfel de investitie.

Bugetul, un subiect sensibil pentru orice cuplu

Bugetul alocat unei renovari este ajustat de cel putin doua ori, in functie de amploarea planului de transformare a locuintei. De aici este posibil sa inceapa si neintelegeri, mai ales daca unul dintre parteneri face presiuni pentru alegerea manoperei sau materialelor mai ieftine, in detrimentul calitatii.

Bugetul alocat unei renovari nu ar trebui sa va depaseasca posibilitatile financiare si sa va faca sa va indatorati peste masura, mai ales daca aveti deja si alte rate. Acestea fiind spuse, trebuie sa priviti in perspectiva: o lucrare bine facuta, cu materiale de calitate, va fi mai rezistenta in timp, deci mai economica pe termen lung.

Culoarea in care amenajam locuinta, eternul motiv de cearta in cuplu

Culorile in care zugravesti apartamentul sau casa ori culoarea mobilierului pot cauza discutii interminabile in cuplu, mai ales daca ideile voastre sunt diametral opuse. Culorile ne reflecta personalitatea, iar in designul locuintei ele pot face diferenta intre o incapere cu o atmosfera destinsa, relaxata, si una care te energizeaza sau, dimpotriva, iti da o stare de agitatie.

Solutia pentru a ajunge la un compromis este sa luati o paleta de nuante si sa le analizati in special pe cele neutre, unde aveti cele mai mari sanse sa gasiti un numitor comun. Culorile pastelate precum verde, bej, bleu sau gri pot crea un design unitar si coerent, pe placul amandurora.

Pentru a evita orice fel de conflict pe parcursul renovarii, este indicat sa cadeti de acord de la bun inceput ca vor exista diferente de opinii, insa nu le veti lasa sa va strice in vreun fel relatia. La final, veti avea o locuinta nou-nouta, in care sa va simtiti cu adevarat ca acasa.