Nevoia de relationare este una dintre nevoile esentiale ale omului. Suntem construiti in asa fel incat avem nevoie unii de altii pentru a supravietui. Asadar, relatiile - de prietenie, de familie si de cuplu - sunt deosebit de importante, avand o influenta considerabila asupra mai multor paliere ale dezvoltarii umane. In ceea ce priveste relatia de cuplu, mai devreme sau mai tarziu, apare un aspect al acesteia, ce naste mai multe dezbateri si chiar certuri in cuplu: Fidelitatea.

Multi se intreaba: Ce inseamna fidelitatea cu adevarat? De unde provine ea? Care sunt limitele ei? De ce sunt tentati oamenii sa calce stramb? etc. In timp ce, unii sunt de parere ca aceasta vine odata cu intalnirea „sufletului pereche”, a acelei persoane mult visate care sa completeze „partile lipsa”, altii sunt de parere ca fidelitatea pur si simplu nu exista si ca fiecare persoana in parte ajunge sa fie tentata, mai devreme sau mai tarziu, de un alt potential partener.

In opinia psihologului Andra Tanasescu, fidelitatea inseamna, intai de toate, asumare; poate auto-impusa in unele cazuri, insa este o alegere constienta pentru oamenii care doresc stabilitate. “Fidelitatea presupune, din acest punct de vedere, o asumare constienta a deciziei de a fi cu o anumita persoana. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, este nevoie de maturitate, din punct de vedere psihologic, si mai ales din punct de vedere emotional. O persoana imatura din punct de vedere emotional, in momentul in care va intampina prima provocare in relatie, va fi mai mult sau mai putin tentata sa se refugieze in alta parte, din lipsa experientei sau a curajului necesar pentru a face fata si a rezolva situatia cu care se confrunta”, explica psihologul Andra Tanasescu.

Specialistul in relatii de cuplu este de parere ca maturizarea psiho-emotionala tine de mai multi factori: incepand de la exemplele familiei, modul de viata, tipurile de relatii, pana la interactiunea cu mediul social.

O persoana imatura din punct de vedere psihologic, desi va avea capacitatea de a iubi neconditionat, de a isi deschide inima, nu va cunoaste indeajuns de bine modalitatile potrivite pentru a face toate aceste lucruri.

“In timp ce, din punct de vedere emotional, va simti, se va putea conecta, din punct de vedere cognitiv-comportamental nu va avea un „vocabular” suficient de dezvoltat care sa ii permita sa manifeste ce simte intr-un mod sanatos. Astfel, pot sa apara diferite comportamente sau reactii nepotrivite, neintelese de catre celalalt, agitatie, nesiguranta, neclaritate, incoerenta, s.a.m.d. Pe de alta parte, imaturitatea emotionala corespunde unui tip de persoana deosebit de inteligenta, rationala, care poate intampina dificultati in a se conecta sau a manifesta corespunzator ceea ce simte. De cele mai multe ori, situatia cu care se confrunta aceste persoane este aceea de a ramane blocati la nivel cognitiv, in ganduri, fara a se putea conecta (sau fara a vrea sa o faca) la nivel emotional. In acest caz pot aparea, spre exemplu, doua tipuri de reactii. Poate fi o persoana deosebit de rationala, care va gandi fiecare senzatie pe care o simte, va cauta sa ii dea sens privind totul din postura de observator, detasat de emotie in sine. O alta posibilitate este aceea a unei persoane care simte intens emotia, insa ii lipseste cunoasterea sau capacitatea de intelegere a acesteia si a modurilor de gestionare si exprimare sanatoase”, declara psihologul Andra Tanasescu.

Indiferent de situatie, psihologul este de parere ca fidelitatea in cuplu se leaga foarte strans de asumarea responsabilitatii, fata de propriul bine si fata de binele celuilalt. Iar acest lucru tine de un nivel de maturitate atat in plan psihologic cat si in plan emotional. Maturitatea obtinuta din experiente, din lucrurile invatate prin trairea diferitelor momente si situatii de viata, duce la construirea abilitatilor necesare pentru a construi o relatie sanatoasa, armonioasa, bazata pe respect, apreciere reciproca, incredere si iubire.