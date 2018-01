Cuplurile care vor sa isi planifice nunta pana la cel mai mic detaliu constata ca exista o multime de lucruri pe care trebuie sa le ia in considerare: de la stabilirea bugetului, la intocmirea listei cu invitati, alegerea meniului si a localului, plus multe alte decizii legate de organizare. Cu atat de multe optiuni la dispozitie, este tot mai greu sa te decizi in legatura cu toate aceste detalii. De aceea, iata cateva sfaturi practice care iti vor usura munca de organizare a unui astfel de eveniment de amploare:

Opteaza pentru o nunta tematica

Organizarea unei nunti tematice este o idee buna pentru cei care nu se pot decide cu usurinta asupra tuturor detaliilor: culoarea decorului, tipul si culoarea florilor, meniul, rochia si costumul mirelui etc. O nunta tematica te ajuta sa urmezi un scenariu, in care toate elementele se imbina armonios, iar rezultatul va fi un eveniment plin de originalitate, care cu siguranta ii va incanta si pe invitatii tai. Daca te uiti printre aceste idei de nunti tematice, cu siguranta vei gasi una pe gustul tau si al partenerului. O nunta rustica, una exotica sau una incarcata de aventura va fi una memorabila, de care iti vei aminti cu placere toata viata.

Intocmeste lista cu invitati inainte sa inchiriezi localul

Inainte de a rezerva sala sau restaurantul in care va avea loc petrecerea de nunta trebuie sa stii macar numarul aproximativ al invitatilor. Astfel, vei putea alege un loc suficient de incapator, care sa iti lase spatiu si pentru un ring de dans. Ca sa iti fie mai usor, calculeaza ca fiecare invitat ar trebui sa aiba la dispozitie in jur de 2 metri patrati, ceea ce inseamna ca pentru o nunta cu 100 de invitati, vei avea nevoie de un spatiu de 200 de metri patrati. Pare mult, insa daca pui la socoteala amplasarea meselor, delimitarea ringului de dans, spatiul necesar pentru formatia care canta, spatiul dintre mese, printre care se vor plimba chelnerii, iti dai seama ca ai nevoie de un loc incapator.

Pregatiti-va din timp verighetele

Veti purta toata viata verighetele de nunta, asa ca este important ca tu si partenerul tau sa alegeti niste bijuterii pe placul amandurora, realizate manual, care sa reziste la testul timpului. Daca nu aveti timp sa mergeti prin magazine, este bine de stiut ca puteti alege online niste verighete pe placul vostru, de calitate, fabricate din aur alb, galben, roz sau platina. Pentru a va da seama mai usor ce marimi ar trebui sa cumparati, poti urmari acest clip util care te invata doua metode simple prin care iti poti da seama cum sa alegi marimea verighetei sau a inelelor.

Cel mai simplu mod pentru a te asigura ca nu se va irosi foarte multa mancare este sa iti lasi invitatii sa aleaga ce ar dori sa manance. Organizeaza un sondaj fie online fie pe invitatia de nunta, in care fiecare sa bifeze ce si-ar dori sa manance. Astfel, iti va fi mai usor sa organizezi portiile, mai ales daca ai angajat o firma de catering, si sa te asiguri ca fiecare dintre invitatii tai va fi pe deplin multumit cu mancarea.

Mizeaza pe un element de originalitate

La fel cum nu exista nunta fara sarmale, nu exista nunti nici fara deja celebrele candy baruri. Insa ce ai spune despre un cocktail original, special creat pentru nunta ta? Angajeaza un barman talentat, care sa iti prepare mai multe cocktailuri, dintre care sa il alegi pe acela care te reprezinta cel mai bine. Organizeaza un spatiu special in sala de petrecere, in care sa se serveasca doar acest cocktail. Cu siguranta va fi o idee cu care sa iti incanti invitatii.

Fii pregatita sa iti depasesti bugetul

Putine sunt cuplurile care reusesc sa se incadreze in bugetul pe care si l-au propus cand au inceput sa isi planifice nunta. Cheltuielile neprevazute apar intotdeauna: fie nu reusesti sa gasesti un DJ si trebuie sa alegi o formatie live, care te va costa mai mult, fie iti doresti un anumit tip de decor sau niste aranjamente florale mai scumpe sau gasesti o rochie de mireasa care iti vine perfect, dar este mult mai scumpa decat te asteptai. Este bine sa fii pregatita pentru aceste cheltuieli suplimentare si sa ai un buget de rezerva pentru situatii neprevazute, daca vrei ca totul sa iasa perfect.