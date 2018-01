foto: frankie’s, Shutterstock

Ne dorim sa fim intr-o relatie pentru ca asa am vazut in familie sau in filme, asa am citit in carti si am auzit in cantece. Si pentru ca, la urma urmei, in relatii invatam cele mai pretioase lectii de viata. Si tot in cuplu, prindem aripi. Sau, din contra, avem senzatia ca ne zdrobim de pamant. Sa te plimbi de mana cu cineva pe trotuarul ud de la ploaie, sub luminitele de sarbatoare este minunat. Este si mai minunat atunci cand o faci langa omul potrivit pentru tine. Iata trei intrebari pe care sa ti le pui inainte de a declara in Univers ca il vrei in viata ta.

1. Cat de pregatita sunt?

Pune-ti aceasta intrebare legata de diferite aspecte ale vietii tale. Este inima ta pregatita? Te simti pregatita sa acorzi atentie totala unei alte persoane? Esti gata sa renunti la independenta si la libertate totala? Esti pregatita sa iti investesti sentimentele? Esti dispusa sa risti ca, la un moment dat, sa fii ranita?

Precum un soldat care se pregateste inainte de razboi, trebuie sa fii gata sa te expui pe campul de lupta al emotiilor in timp ce incerci sa castigi inima iubirii tale si a oamenilor din jurul lor. A fi pregatita inseamna sa permiti cuiva sa intre in viata ta nu pentru ca te simti singura si pentru ca iti doresti sa fii cu persoana respectiva si sa ii oferi iubirea ta. Sa fii pregatita inseamna sa traiesti o viata implinita si plina de bucurie chiar si atunci cand nu esti in cuplu. Daca esti in cautarea unui partener de viata doar pentru a umple golul din viata ta, atunci inca nu esti gata. Esti gata doar cand nu ai nevoie de alta persoana pentru a fi fericita.

Fericirea ta este responsabilitatea ta si nu poti crea o relatie fericita decat atunci cand esti cu adevarat fericita tu cu tine. Abia atunci vei atrage un partener fericit si veti putea crea o relatie pe masura impreuna.

2. Am stabilit granite sanatoase?

Iubirea neconditionata nu exclude trasarea unor granite sanatoase. Acestea iti permit sa te concentrezi asupra aspectelor din viata ta care conteaza cu adevarat. Astfel, iti protejezi valorile, credintele spirituale, sanatatea si alte lucruri care sunt esentiale pentru tine.

De asemenea, il ajuta pe partener sa stie unde se situeaza in raport cu tine si sa nu isi creeze asteptari false.

3. Ce imi doresc de la o relatie?

Avand o lista clara a lucrurilor pe care le doresti intr-o relatie te impiedica sa ai asteptari nerealiste. Gandeste-te la tipul de barbat cu care doresti sa iti imparti viata. Ce calitati are? Cum te face sa te simti? Cum este viata voastra impreuna?

De asemenea, intreba-te daca exista anumite aspecte pe care doresti sa le schimbi la tine, ce anume ai de oferit in relatie si partenerului tau. Ai nevoi care te fac sa fii suparata atunci cand nu sunt indeplinite?

Scrie raspunsurile la intrebarile de mai sus din jurnalul tau. pentru a-ti clarifica tipul de relatie pe care iti doresti sa il creezi. Astfel, vei evita supararile inutile dar si pierderea unui timp pretios.