foto: antoniomas, Shutterstock

Am auzit de atatea ori ca iubirea raneste, incat am luat-o de buna. Ba mai mult, ne-am inchis sufletele de teama sa nu suferim. Budistii au insa o parere total diferita. Suferim nu din cauza iubirii, ci din cauza lipsei ei. Ceea ce provoaca suferinta este o amagire, o iluzie pe care o denumim in mod eronat, iubire. Iata asadar cele patru caracteristici ale iubirii adevarate, conform invataturilor budiste.

1. Blandete iubitoare

Iubirea nu urla, nu tipa, nu este nervoasa. Nu isi zmulge parul din cap si nu iti da palme. Nu se rasteste la tine, nu te cearta, nu te impunge cu degetul si nici nu iti pune piedica. Din contra, iubirea te va inveli intodeauna in blandete iubitoare. Te va face sa te simti in siguranta, sa iti deschizi sufletul si sa te arati asa cum esti. Vulnerabilitatea ta nu ii va fi niciodata arma secreta sau un bocanc pus pe gatul tau.

2. Compasiune

Iubirea nu te va lasa sa plangi intr-un colt ci se va grabi sa iti stearga lacrimile cu vorbe bune si imbratisari tandre. Va veni tocmai din celalalt colt al orasului sa iti aduca umbrela ratacita in masina ca nu cumva sa te ude ploaia. Nu va disparea din viata ta subit, lasandu-te prada unui sir nesfarsit de intrebari si noptilor fara de somn, doar pentru nu ai facut ce a vrut ea. Oricum, iubirea nu vrea nimic de la tine. Ea doar vrea sa iti dea.

3. Bucurie

Vrea sa iti dea bucurie si vrea sa iti zmulga cat mai multe zambete. Unul pe secunda, daca se poate. Iubirea nu inseamna vorbe grele aruncate in mijlocul sufrageriei si somn agitat in celalalt colt al patului. Nici ochi rosii si nici lipsa de pofta de mancare. Iubirea nu este nici "of", nici "vai". Iubirea este o permanenta stare de bucurie. Atunci cand traiesti in iubire, esti, in sfarsit tu insati.

4. Incluziune

Iubirea nu iti va pune hainele la usa in toiul noptii pentru ca ai ramas fara slujba. Nu iti va spune sa te descurci atunci cand ii vei cere ajutorul. Nu se va preface ca are treaba muuulta la serviciu atunci cand tie iti este rau. Te va tine de mana nu doar atunci cand aranjata si frumoasa, vei intoarce capete pe strada, dar si atunci cand vei avea nasul infundat si ochii rosii si vei mirosi a guturai. Guturaiul tau va fi si al ei. La fel si fiecare problema si bucurie a ta, cat de mare sau de mica.