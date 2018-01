foto: Ivanko80, Shutterstock

In timp ce o cearta sanatoasa din cand in cand poate duce la o mai buna comunicare in cuplu, John Gottman, consilier pe probleme de cuplu, considera ca 69% din conflictele unei casatorii nu sunt niciodata rezolvate.

Cuplurile se cearta din cauza banilor, a modului in care isi petrec timpul liber, intimitatea si lista continua. In majoritatea cuplurilor exista un subiect specific care revine mereu in discutie. Cu toate acestea, discutiile sunt cauzate de faptul ca cei doi nu stiu sa comunice unul cu celalalt si se lasa prada reactiilor automate. Iata ce puteti face pentru a sparge acest tipar.

1. Invatati sa dezamorsati

Invatati sa luati distanta unul de celalalt de indata ce va aflati intr-o pozitie reactiva sau defensiva unul fata de celalalt. Reincepeti dialogul atunci cand inimile va sunt deschise si puteti vorbi sincer despre ce va deranjeaza.

Desi a avea dreptate sau a "castiga" o cearta te poate face sa te simti bine, fericirea este o alegere mai buna. Deci, daca te gasesti blocata intr-un model in care doresti in mod constant sa castigi, opreste-te. Sa tii mortis sa fie ca tine este o cale sigura spre dezastru.

3. Invatati sa luptati corect

Doar pentru ca ai discutii in contradictoriu cu partenerul tau din cand in cand nu inseamna ca exista ceva fundamental in neregula cu relatia voastra. Dar cand aceste lupte devin prea frecvente si nimic nu se rezolva, acest model poate deveni toxic. Danielle Dowling, medic psiholog si life-coach, sugereaza sa incepeti disputele cu dreptul. Ea spune ca atunci cand incepei o cearta cu raceala sau cu acuzatii, aceasta se va sfarsi probabil la fel si probabil intr-un grad mai ridicat.

Este mai bine sa incepi conversatia intr-un mod pozitiv si delicat, care transmite o dorinta sincera de comunicare reciproca si de atingere a unei intelegeri reciproce. Unele modalitati utile de a face acest lucru sunt: sa iti asumi responsabilitatea pentru tine si actiunile tale, sa iti exprimai nemultumirile fara a-ti invinui partenerul sau pe tine si sa comunici din perspectiva ta personala, in loc sa-ti acuzi partenerul.