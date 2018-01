foto: Anetlanda, Shutterstock

Atunci cand o relatie de cuplu se sfarseste - si nu pentru ca ne dorim noi, suntem cu inima sfaramata si cu moralul la pamant. Gandurile si atitudinea noastra contribuie la aceasta stare si ne impiedica sa ne recapatam echilibrul. Iata cum.

1. Crezi ca nu esti suficient de buna

Atunci cand partenerul pune capat unei relatii, avem tendinta sa fim aspre cu noi insine. "Daca eram atat de minunata, nu pleca," iti poti spune. Asta este un semn ca ai de lucru la stima de sine. Poate ca nu ai fost ceea ce trebuia pentru el insa, in mod sigur, vei fi pentru un altul. Nu uita insa ca, in primul rand, trebuie sa fii suficient de buna pentru tine insati.

2. Crezi ca nu vei mai gasi altul ca el

Intr-adevar, nu vei mai gasi. Fiecare dintre noi este unic. Dar, serios, acum, chiar era persoana potrivita pentru tine? Cum ar fi sa stii ca vei gasi pe cineva cu mult mai bun, un barbat care este exact ceea ce iti trebuie, care ti se potriveste manusa? Este acolo, trebuie doar sa fii pregatita sa il primesti si, mai intai, sa il vezi. Nu este ca si cum s-au terminat barbatii de pe lumea asta.

3. Te invinuiesti ca te-ai lasat pacalita

Sa dai vina pe tine sau pe el nu rezolva situatia, din contra. Te va transforma intr-o creatura trista, de care va fugi toata lumea. In mod sigur, ati trait si momente frumoase impreuna. Si fiecare dintre voi, inclusiv tu, ati avut de invatat ceva. Schimba povestea pe care ti-o spui si asuma-ti decizia de a fi intrat in aceasta relatie, in ciuda semnalelor de alarma pe care le-ai vazut de la bun inceput (nu-mi spune ca nu, intotdeauna se vad).

4. Adaugi inca un esec pe lista

Fiecare esec prin care ai trecut, te-a ajutat sa evoluezi, sa devii persoana care esti astazi. Mai inteleapta, mai buna, mai interesanta. Nu te gandi la relatiile tale din trecut ca la niste esecuri doar pentru ca nu s-au incheiat ca un film de la Hollywood. Priveste-le ca pe o experienta pe care sufletul tau a ales sa o traisaca din motive care, desi iti sunt inca straine poate, le vei afla mai tarziu.