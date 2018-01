Comunicarea unei femei, prin toate elementele acesteia – verbala, nonverbala, paraverbala – comporta nuante diferite fata de comunicarea unui barbat. In opinia psihologului Lenke Iuhos, care a studiat de cativa ani aceste nuante, femeia isi centreaza comunicarea mai mult pe emotii (teama, nervozitate, tristete, satisfactie, bucurie, entuziasm etc.), iar prin aceasta nuantare, interlocutorul simte instinctual daca este acceptat sau respins.

Pentru a evita certurile in cuplu, barbatii ar trebui sa analizeze mai des emotiile pe care le transmite partenera de viata, prin tonalitatea vocii, prin mimica fetei, iar mesajele sa fie decodate nu doar prin prisma mesajului verbal. “Majoritatea neintelegerilor in cuplu apar deoarece partenerii nu isi decodeaza corect unul altuia emotiile, iar daca reusesc sa o faca, mai mult le exploateaza in sensul dominatiei decat sa le foloseasca in sensul aplanarii conflictului. Multe cupluri au inteles eronat ca trebuie sa existe o balanta a puterii de capatul fiecareia sa traga astfel incat talerul sa se incline in favoarea lor. Puterea in cuplu nu se traduce prin dominatie, ci prin capacitatea partenerilor de a satisface emotiile nerezolvate si nevoile inca neimplinite”, explica psihologul Lenke Iuhos.

Exprima dorintele pana la capat!

In acelasi timp, psihologul crede ca tot mai multi parteneri nu isi exprima pana la capat dorintele, lasand loc de interpretare, care poate escalada pana la nivelul unei certe. “O alta greseala pe care o fac – atat barbatii, cat si femeile – este data de exprimarea neclara a unei dorinte. De multe ori, acestea nu sunt transmise sub forma unei cereri, ci sunt transpuse sub forma unor dorinte abstracte. Spre exemplu, multe cupluri folosesc exprimari de genul: Mi-as dori sa fim ca la inceputul relatiei, dar nu enumera si o lista de elemente care sa-l ajute pe celalalt sa inteleaga aspectele pozitive de care partenerul era satisfacut in trecut. Chiar daca fraza este inofensiva, partenerul o poate interepreta in sensul nemultumirii generalizate, ba chiar se poate gandi ca partenerul isi doreste sa iasa din relatie. De atunci incolo pot aparea reprosurile, pot apara certurile si chiar despartirile, toate acestea din cauza unei comunicari deficitare. Pentru a evita aceste situatii, expresia trebuie completata cu dorinta concreta: Mi-as dori sa fim ca la inceputul relatiei … cand calatoream mai des, cand ne spuneam mai des Te iubesc!, cand ne petreceam mai des timpul unul cu celalalt, cand mancam impreuna seara de seara etc.”, explica psihologul Lenke Iuhos.

Cum ii aratam dorinta ca vrem sa ne casatorim sau ca vrem un copil?

In cuplu apar momente cand este necesar sa transmitem unele mesaje foarte importante: doresti sa te ia de nevasta, doresti un copil, doresti sa isi schimbe un comportament etc. In genere, aceste mesaje pot trezi alte emotii si atitudini in barbat, care pot fi pozitive sau negative. In astfel de spete, psihologul Lenke Iuhos recomanda ca apropierea verbala sa nu se rezume la un contact vizual insistent din partea femeii, deoarece barbatul se poate simti fortat si poate trezi un sentiment de spaima. Pentru a facilita mai usor trecerea, se recomanda ca acel mesaj sa fie transmis intr-un moment de maxim confort psihic si emotional pentru barbat, de regula in mijlocul unei activitati comune indragite de ambii parteneri. Ii va fi foarte usor, sa va acorde atentia de care aveti nevoie, sa va inteleaga si chiar sa reactioneze elegant si natural.

Cum sa povestesti astfel incat sa doreasca sa te asculte?

“Cand ai de povestit situatii de viata care nu au nicio tangenta cu relatia voastra de cuplu, e important sa-l faci sa doreasca sa te asculte. Povestind un eveniment, pe care l-ai ai vazut in trafic, discutii adunate de la job sau ceea ce ai facut cu prietenele, e probabil ca el sa aiba tendinta de a privi in gol de parca nu este prezent. In realitate, barbatul chiar te asculta, insa una dintre diferentele fiziologice care intervin in selectarea informatiilor este chiar importanta: barbatii au in instinct rezolvarea problemelor. Astfel, daca povestea pe care o transmiste femeia contine aspecte care contureaza o problema, barbatul simte si doreste sa o rezolve, chiar daca femeia nu isi doreste o rezolvare, ci doar sa fie ascultata. Odata declansat instinctul masculin care isi doreste sa rezolve problemele, el se va simti din ce in ce mai obosit pana cand va lasa impresia ca nu asculta, ca nu e prezent. De aceea, de fiecare data va trebui sa ii specificam de la bun inceput: Doar simt nevoia sa iti spun asta, tu nu trebuie sa faci nimic in acest sens, doar sa ma asculti!”, explica psihologul Lenke Iuhos

Cum sa-l apreciezi, sa simta ca il adori?

Sunt zile cand femeile simt ca barbatul aude dar nu asculta. Unele femei tipa crezand ca asa il vor face mai atent, dar o femeie inteligenta stie ca a venit momentul sa ii acorde mai mult atentie. “Atentia ta trebuie sa se focuseze pe calitatile lui, pe aspectele marunte pe care le adori la el. Verbalizeaza, spune-i mai des ce iti place la el, sa simta ca il adori, ca ii doresti prezenta verbal si cea fizica. Provoaca-l pozitiv, cu vocea ta, cu vorbele sincere bine alese. In cazul in care refuza sa iesiti undeva, adu-i aminte cat de prezentabil e, cat de usor se poate conecta cu prietenii tai: Imi place mult ca esti simpatic, vei face o atmosfera placuta prin glumele tale. Ai chef sa iesim impreuna diseara?”, conchide psihologul Lenke Iuhos.