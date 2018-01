foto: llkin Zeferli, Shutterstock

O relatie toxica, in care partenerul ne submineaza constant increderea in noi, prieteniile, cariera, pofta de viata ba uneori chiar si starea de sanatate, lasa urme adanci. Asta nu inseamna ca ele nu se pot vindeca, tratate cu iubire, compasiune si intelegere. Sau ca nu vei intalni barbatul potrivit. Iata la ce anume sa te astepti in relatia cu noul tau partener, dupa ce ai avut o relatie toxica.

1. Esti suspicioasa tot timpul

In ciuda faptului ca esti recunoscatoare pentru ca ai ocazia sa intalnesti pe cineva care chiar te iubeste, inca iti este frica. Te indoiesti de ceea ce se intampla, iti spui ca nu e ceea ce pare a fi. Cand esti cu el, stai la panda, gandindu-te ca fatada sa pozitiva poate cadea in orice moment, dezvaluind ceea ce se ascunde in spatele acesteia. Tot ce ai nevoie este sa crezi din nou ca partenerul potrivit pentru tine nu te va parasi niciodata.

2. De multe ori te intrebi de ce e inca cu tine

Esti bucuroasa ca sunteti inca impreuna, insa nu te poti abtine sa te intrebi de ce. Analizezi fiecare conversatie pe care o aveti si fiecare gest pe care il face.

Cand se uita la o femeie, banuiesti ca ceva trebuie sa se intample in mintea sa, desi stii ca nu inseamna nimic. Il astepti sa faca o greseala. Insa asta nu se va intampla niciodata pentru ca intentiile lui sunt pure si nu are nici un plan sa te pacaleasca.

Pentru ca este constient de trecutul tau si de emotiile tale neclare despre el, va face totul pentru a-ti dovedi ca este sincer. Va face tot ce poate pentru a-ti oferi relatia minunata pe care nu ai avut-o niciodata. Fie ca sunteti singuri sau intr-un cerc de prieteni, el este mereu acelasi. Si se mandreste cu tine.

4. Invatati din relatie

Pe masura ce descoperi ce este iubirea adevarata, inveti incet din relatie. Incepi sa deosebesti o relatie proasta de una buna. Faci diferenta intre prefacatorie si autenticitate. Cea mai mare lectie este sa fii capabila sa diferentiezi un iubit autentic de unul fals.

5. Vei ajunge sa intelegi ca totusi meriti sa fii fericita

Veti simti cat de norocoasa esti ca ai incheiat o relatie toxica. Pentru prima data, esti cu adevarat fericita si recunoscatoare pentru ca ai fugit de fost. Daca nu, nu ti-ai fi intalnit actualul partener.