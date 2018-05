Fetelor, urmeaza zilele de nastere ale iubitilor vostri sau, pur si simplu, vreti sa va rasfatati partenerii doar pentru ca merita? Oricare ar fi motivul, important este sa-i surprindeti placut, insa fara sa cheltuiti o avere. Nu stiti cum? Va aratam noi!

Vizitati un magazine online

Daca nu aveti idei pentru cadourile iubitilor vostri, cel mai simplu ar fi sa vizitati un magazin online specializat pe vanzarea de daruri. Acolo veti gasi, cu siguranta, sute de variante din care sa alegeti, la preturi foarte bune, care nu depasesc 100 de lei. Atata timp cat tineti cont de pasiunile si de nevoile iubitilor vostri, ei vor aprecia cadourile pentru care o sa optati, indiferent de valoarea lor.

Faceti niste colaje foto

Momentele magice pe care le-ati petrecut impreuna cu iubitii vostri pot fi transformate simplu intr-un cadou cu adevarat special pentru jumatatile voastre. Prin urmare, alegeti sa-i emotionati pe iubitii vostri cu ajutorul unor colaje foto. Aveti doua variante ca sa realizati niste colaje foto de exceptie. Prima ar fi sa luati un carton cu dimensiunea unei coli A2, pe care sa lipiti fotografiile. A doua varianta ar fi sa va instalati pe laptopuri niste programe gratuite de facut colaje.

Mergeti la picnic

Profitati de vremea frumoasa din aceasta perioada si invitati-va iubitii la un picnic. Nu o sa va refuze, mai ales daca o sa cumparati bauturile si mancarurile lor preferate. Bagati alimentele si bauturile intr-un rucsac frigorific, iar intr-o alta geanta puneti o patura, farfurii, furculite, lingurite, cutite si pahare. De asemenea, ar fi bine sa luati la voi si cateva obiecte cu care sa va puteti juca, precum o minge de volei sau un disc de plastic.

Pregatiti o cina romantica. Cu pizza

In eventualitatea in care iubitii vostri sunt greu de scos din casa, pregatiti o cina romantica. Organizati-va astfel incat totul sa fie gata inainte ca ei sa ajunga acasa de la joburile lor. Tot ce trebuie sa faceti este sa comandati niste pizza, sa cumparati ceva de baut si sa aprindeti niste lumanari parfumate, pe care sa le asezati acolo unde va veti bucura de cina romantica.

Incercati mesajele in sticla

Mesajul in sticla nu este doar o forma de comunicare, ci poate fi si o un cadou surprinzator pentru iubitii vostri. Daca va surade ideea unui astfel de cadou, aveti nevoie doar de o sticla curata, de o foaie de hartie si de un stilou. Apoi, nu va ramane decat sa scrieti mesaje de dragoste pentru iubitii vostri si sa le introduceti in sticle. Pentru un plus de romantism, puteti sa colorati sticlele ori sa le decorati cu niste panglici.