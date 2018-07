1. Ne-am obișnuit cu persoanele care ne tratează rău. Acelea dintre noi care au crescut în familii abuzive sunt obișnuite cu relații complicate. Începem să credem că cei care ne rănesc sunt cei care ne iubesc cu adevărat. Am fost învățate că nu este nimic rău în a fi tratate rău, că este ok să nu avem bariere și să ne simțim rănite, în timp ce alții ne-au învățat că este normal să acceptăm abuzul.

2. Preferăm o relație nefericită decât necunoscutul. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care rămânem prizoniere într-o relțaie nefericită. Putem disprețui persoana și relația, însă mai mult urâm incertitudinea și schimbările. Vom îndura orice durere pentru a evita să facem cunoștință cu necunoscutul.

3. Preferăm o relație nefericită decât singurătatea. Nu suportăm ideea de a sta singure. Nu ne putem imagina o viață pe cont propriu. Am auzit tăcerea și nu am văzut pe nimeni în jurul nostru, moment în care am simțit cum dispărem de pe fața pământului. Imaginea cu noi singure ne înspăimântă și ne lasă fără speranță.

4. Nu ne prețuim. Avem un sentiment scăzut de valoare de sine și nu credem în noi însene. Când găsim o persoană care ne rupe în bucăți și ne trage în jos, acceptăm și înțelegem comportamentul deoarece confirmă creințele noastre despre noi însene. Suntem deschise pentru ca oamenii să ne trateze rău, pentru că și noi la rândul nostru ne comportăm la fel cu noi, ne criticăm și ne rănim singure. Nu credem că merităm timpul și atenția unei persoane mai bune, s-ar putea chiar să ne temem să fim trate cu respect și bunătate pentru că nu avem încredere că merităm asta.

De ce rămânem într-o relație toxică

5. Ne simțim respinse, deposedate și aruncate la rechini. Terminarea unei relații, fie ea bună sau rea, ne face să ne simțim nedorite și nevrednice. Multe dintre noi s-au simțit nedorite sau abandonate în copilărie, motiv pentru care încheierea unei relații la vârsta adultă aduce la suprafață toate sentimentele vechi.

6. Ne simțim ale nimănui. Rămase singure, nu am mai ști care este locul sau rolul nostru în lume. Nu mai suntem iubite, partenere, soții... nimic. Simțim că pierdem jumătate din familie și prieteni, jumătate din familia și prietenii lui. Nu țtim ce să spunem oamenilor la petreceri, la job sau în orice altă situație socială. Societatea tinde să pună accentul pe relația de cuplu, astfel că, fără un partener, ne pierdem și ne simțim în afara vieții normale.

7. Credem că nu vom mai găsi pe altcineva. Un alt motiv principal pentru care rămânem într-o relație nefericită este teama (nefondată) de a nu mai găsi un alt partener. De unde avem siguranța că o să mai avem o altă întâlnire? De unde avem garanția că altcineva ne va mai găsi atrăgătoare? În loc de incertitudinea unei zile care poate să nu vină și o iubire pe care am putea să nu o mai găsim, alegem să rămânem cu persoana pe care am găsit-o deja.

Decât să rămâi într-o relație bolnăvicioasă și să te transformi într-o persoană nefericită, ai putea să începi să investești în dezvoltarea personală. Află ce îți place să faci, ce te face să vibrezi de emoție, ce te motivează și adu-le cât mai aproape de tine. Schimbă-ți obiceiurile, stilul de viață, cunoaște alt gen de persoane și nu-ți fie teamă să descoperi cine ești cu adevărat.