Comunicarea este una dintre cheile reușitei într-o relație. O a doua este aceea ce a înțelege cum funcționează el, bărbatul de lângă tine, care este sistemul lui de operare. Ce anume îl animă și mână în viață. Dacă nu ai încă răspunsul la această întrebare, renumitul autor și actor de stand-up comedy Steve Harvey îți dă răspunsurile în cartea sa ”Act Like A Lady, Think Like A Man.”

Voi începe cu vestea bună, pe care sper că o știi deja, însă nu strică să o mai auzi încă o dată: bărbații sunt niște ființe simple. Conform lui Steve Harvey, indiferent dacă este CEO sau vânzător la magazinul din colț, tot ce face un bărbat trece prin trei filtre: statutul său (cine este), cum obține acel statut (ce face) și răsplata pe care o obține pentru efortul lui (câți bani face). Se pare că aceste trei aspecte se află în ADN-ul tuturor domnilor încă de la naștere și reprezintă cele trei realizări majore care îi fac să se simtă cu adevărat bărbați.

”Până când un bărbat nu își atinge obiectivele în aceste trei aspecte ale vieții sale, bărbatul cu care te întâlnești, ești într-o relație de cuplu sau căsătorie va fi prea ocupat pentru a se focusa pe tine,” scrie autorul. Până când nu ajunge acolo unde își dorește sau măcar simte că este pe drumul cel bun, undeva aproape de țintă, el îi va face loc femeii în viața lui doar în rarele momente libere pe care le are disponibile. A-și întemeia copii sau a avea o familie nu vor fi o prioritate pentru el.

In afara de asta, fie că este jucător profesionist de fotbal sau lucrează într-o bancă, fiecare bărbat are spirit competitiv și își dorește să fie numărul unu în ceva chiar dacă este conștient că nu poate fi în toate. Să se simtă în control. Să se poată lăuda cu asta. ”După ce am ajuns numărul unu, este important să putem arăta ceea ce obținem pentru că suntem numărul unu,” scrie Harvey în aceeași carte. ”Trebuie să putem să ne lăudam cu asta iar femeile să o poată observa. Altfel de ce ne-am mai lupta să devenim numărul unu?”

Spre deosebire de femei, care preferă să contruiască fundația vieții lor împreună cu bărbatul pe care l-au ales, bărbații sunt cu ochii pe premiu. Iar acesta nu este nicidecum femeia dacă viața lui nu este acolo unde ar vrea el să fie.

Gândește-te la toate aceste aspecte atunci când intri într-o relație. Ia în considerare dorințele și așteptările tale și în ce moment al vieții se află ei. Vei scăpa de lacrimi, nopți nedormite și bătăi de cap.