Cadouri de ziua îndrăgostiților pentru ea: idei pentru orice buget

Valentine’s Day vine în fiecare an pe 14 februarie. Lucrurile nu sunt foarte complicate. Se schimbă, însă, preferințele în ceea ce privește ideile de cadouri de ziua îndrăgostiților pentru ea. Asta nu pentru că ar fi pretențioasă, ci mai degrabă pentru că și propunerile sunt tot mai variate de la an la an. Dacă ai rămas în pană de idei, avem câteva sugestii care să te ajute să găsești ceva potrivit pentru ea.

Luna februarie este una destul de aglomerată pentru domni. Avem pe de-o parte Valentine’s Day și pe urmă, la zece zile distanță, Dragobetele. Lista cu cadouri de ziua îndrăgostiților pentru ea se face cu mult timp înainte, așa că sunt șanse destul de mari să găsești ceva care să îi placă. Dacă timpul sau inspirația nu prea sunt de partea ta, dar știi că vrei să impresionezi, recomandări facem noi mai jos.

Jurnale personalizate pentru cea iubită

De cele mai multe ori, când vine vorba despre cadouri de ziua îndrăgostiților pentru ea, bărbații se orientează către cărți de dragoste. Doar că nouă ni se pare puțin clișeistic și credem că ar fi super original ca, în loc să citească despre poveștile de iubire, mai bine să le marcheze pe ale ei. Un jurnal personalizat în care să își pună propriile gânduri ni s-ar părea mai potrivit. Cu cât este ornat mai frumos cu detalii superbe, cu atât mai bine.

Jurnalele pot fi găsite aici

Accesorii cu care cucerești

Femeile vor aprecia întotdeauna accesoriile primite cadou. Fie că este vorba despre bijuterii din aur sau argint, sau despre ceasuri originale de firmă, atât timp cât este un element elegant care să completeze o ținută, asta va emoționa. Dacă știi deja ce anume preferă, dacă are un brand pe care îl urmărește, atunci axează-te pe acesta și nu vei da greș.

Ceasuri de firmă găsești aici

O vacanță romantică în doi

Probabil că anul trecut ați avut un singur concediu și deja sunteți mult prea obosiți după ce ați avut de recuperat la muncă, imediat după vacanța de iarnă. De ce să te mulțumești cu o cină romantică, atunci când ai putea opta pentru un city-break cu care să vă încărcați bateriile. Din seria cadouri de ziua îndrăgostiților pentru ea, promovăm ideea de concediu în orice perioadă din an, dar mai ales de Valentine’s Day.

Găsești pachete de vacanță aici

Flori pentru totdeauna

Nu trebuie să ai un motiv sau un pretext pentru a-i aduce flori. Dar cu siguranță că de Valentine’s Day ar trebui să îi oferi un buchet deosebit de Ziua Îndrăgostiților. Dacă totuși vrei să oferi ceva inedit, ar fi două sugestii cool pe care să le iei în considerare: fie trandafiri criogenați, fie terarii plante. Ambele au o durată de viață uimitoare și vor decora mult timp camera celei iubite, amintindu-i de tine.

Găsești aici cadouri naturale

Tricouri personalizate

Atunci când vine vorba despre a-ți arăta dragostea pentru cea dragă, o idee deopotrivă amuzantă cât și emoționantă ar fi un tricou personalizat cu texte dulci. Dacă aveți deja o glumă pe care o veți înțelege doar voi, minunat, folosește-o. Dacă nu, să știi că deja sunt gândite tricouri cu texte de dragoste extrem de caraghioase.

Găsești aici tricouri

Dulciuri sănătoase și specialități

Știi că îi plac dulciurile. De fapt, cui nu-i plac? Dar dacă tot ești hotărât ca de Valentine’s Day să îi oferi ciocolată, praline sau fructe, ai putea la fel de bine ca în coșul de cadouri să îi pui și alternative sănătoase. Sunt disponibile mai multe opțiuni sweet care înlocuiesc deliciile din comerț și care sunt nu doar apetisante, dar nici nu conțin zahăr, gluten sau alte ingrediente bleah.

Găsești aici dulciuri spectaculoase

Indiferent pentru ce ai opta să bifezi ca să îi oferi cadou de ziua îndrăgostiților pentru ea, ține cont să o faci fericită cu gesturi mici și amintește-i în fiecare zi cât de importantă este pentru tine. Și un zâmbet este un tratament complet pentru zilele gri - folosește-l!