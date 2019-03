Phubbing-ul, ultima tendință în cuplu și cum să o depistezi

James A. Roberts, profesor de marketing la Baylor Hankamer Univeristy School of Business și partenerul său de cercetare, profesorul Meredith David, Ph.D au creat un chestionar pentru a afla mai multes despre efectele pe care phubbing ul le are asupra relaților. Am selectat câteva dintre acestea. Poți răspunde cu note de la 1 la 5 la fiecare întrebare. Cu cât suma este mai mare cu atât phubbingul este mai prezent în relația ta

Nu știu cum ești tu dar eu când stau de vorbă cu cineva sau sunt cu cineva, mai ales iubitul meu, uit că există telefonul. Aparent o specie pe cale de dispariție conform celor mai recente studii care au inventat un nou termen, și anume phubbing. Explicatia psihologului: Ne traim iubirea dupa Mitul 'Frumoasa si Bestia' Psihologii și antrenorii înțeleg prin phubbing unul dintre cele mai destructive obceiuri pentru o relație de cuplu și anume faptul de a sta lipit (ă) de telefonul mobil și a-i acorda mai multă atenție decât persoanei din fața ta. De cele mai multe ori, oamenii adoptă această atitudine fără să își dea seama și să realizeze că este o lipsă de politețe. James A. Roberts, profesor de marketing la Baylor Hankamer Univeristy School of Business și partenerul său de cercetare, profesorul Meredith David, Ph.D au creat un chestionar pentru a afla mai multes despre efectele pe care phubbing ul le are asupra relaților. Am selectat câteva dintre acestea. Poți răspunde cu note de la 1 la 5 la fiecare întrebare. Cu cât suma este mai mare cu atât phubbingul este mai prezent în relația ta 1. În timpul unei mese obișnuite pe care partenerul meu și cu mine o luăm împreună, el își verifică telefonul mobil. 2. Partenerul meu își plasează telefonul mobil să îl poată vedea chiar și atunci când suntem împreună. 3. Partenerul meu își ține telefonul mobil în mână când suntem împreună. 4. Când telefonul mobil al partenerului meu sună sau emite un semnal sonor, îl verifică chiar dacă suntem în mijlocul unei conversații. 5. Partenerul meu se uită din când în când la telefonul lui mobil chiar și atunci când vorbește cu mine. 6. În puținul timpul liber pe care partenerul meu și cu mine îl putem petrece împreună, partenerul meu folosește telefonul mobil. 7. Partenerul meu folosește telefonul în timp ce avem o conversație foarte importantă. 8. Partenerul meu folosește telefonul mobil de fiecare dată când suntem împreună. Nu îmi amintesc să existe vreo excepție de la această regulă. 9. În cazul în care există o pauză sau timpi morți în conversația noastră, partenerul meu profită de ocazie pentru a-și verifica de îndată telefonul mobil. Featured foto by g-stockstudio via Shutterstock. 8 elemente ce pot aduce fericirea sau nefericirea in cuplu Vizionare placuta