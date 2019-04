7 declaratii mai profunde decat un „te iubesc“

Un barbat care te iubeste se simte dator sa te protejeze. Daca cineva te ataca, te ironizeaza, te critica direct sau indirect, el este primul care ia atitudine. E un semn ca te respecta si ca te considera a lui.

„Te iubesc“: iata cele mai speciale doua cuvinte pe care ti le poate spune cineva. Si totusi, nu toata lumea le rosteste cu usurinta, chiar daca nutreste sentimente puternice pentru partenerul de cuplu. Poti citi, insa, printre randuri. Iata cateva dovezi de iubire mai puternice decat orice declaratie verbala!

1. Cand se intampla ceva important, esti prima persoana careia simte nevoie sa-i spuna

Indiferent ca sunt vesti foarte bune sau proaste, cu tine le impartaseste mai intai. O marire de salariu, vestea unei calatorii ori a unui eveniment de familie, despre toate discuta cu tine inaintea oricui. E o dovada ca legatura voastra e puternica si ca este dependent de comunicarea cu tine.

2. Oricat ar fi de ocupat, isi face timp pentru tine

In vacarmul de care ne lovim zi de zi, de multe ori abia avem timp sa raspundem la telefon, sa mancam sau sa respiram. Daca in toata nebunia gaseste timp sa-ti scrie cateva cuvinte, sa te sune, sa te conduca unde ti-e greu sa ajungi singura, sa ramana cu tine inca o ora in plus cand ar trebui sa plece, cu siguranta esti o prioritate.

3. Tine minte lucrurile la care tii

Ii spui in treacat ca-ti plac ghioceii, iar el iti aduce un buchet de indata ce au iesit de sub zapada, tine minte de unde ai cicatricea de pe genunchi sau cand v-ati sarutat prima data. Un barbat care chiar asculta si tine minte ce ii spui, cu siguranta isi doreste o relatie pe termen lung cu tine.

4. Se mandreste cu tine

Daca ai lui stiu ca sunteti impreuna, daca nu se eschiveaza cand e vorba sa se afiseze cu tine in diverse locuri, inclusiv la evenimente de familie sau de serviciu, daca face publica relatia voastra, daca impartaseste momente dragi in doi pe retelele de socializare, cu siguranta e bucuros ca esti parte din viata lui.

5. Iti ia apararea de fata cu altii

Un barbat care te iubeste se simte dator sa te protejeze. Daca cineva te ataca, te ironizeaza, te critica direct sau indirect, el este primul care ia atitudine. E un semn ca te respecta si ca te considera a lui.

6. Iti spune lucruri foarte personale

Cand iti povesteste detalii care il fac vulnerabil sau care tin de familia, de copilaria lui, de intamplari fericite sau triste din trecut, care l-au marcat, este cea mai importanta dovada ca are incredere in tine si ca ai un loc important in sufletul lui. La fel de magulitor este daca iti declara ca esti speciala, ca n-a mai simtit asa pentru nimeni sau, pur si simplu, ca il faci fericit.

7. Te atinge intr-un fel special

E vorba de atingeri fara nicio tenta sexuala. De acele gesturi protectoare care demonstreaza ca, pur si simplu, ii esti draga. Cand te tine de mana, cand te saruta pe frunte, cand te imbratiseaza inainte sa iasa pe usa…

