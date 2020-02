Frica dispare atunci când alegi iubirea

In noiembrie 2015 mă întorceam la București după prima mea vizită în Sudul Californiei și începeam să scriu I Choos Love: A Journey from Fear to Love.

Ideile și cuvintele au curs pur și simplu, în numai o lună, fără să am habar de faptul că această călătorie abia începea pentru mine. Călătoria de la frică la iubire este una pe care o parcurgi și tu, în fiecare zi, chiar dacă, poate, nu îți dai seama. Citeste si: Trei motive pentru care să îți conștientizezi fricile Călătoria de la frică la iubire este de fapt călătoria de la iluzia separării și a faptului că trăiești într-o lume periculoasă și ostilă la starea de unime, unitate și conștientizare că suntem cu toții unul. Așa cum spune omul de știință și scriitorul Gregg Braden, aceeași energie și același mesaj înscris în codul genetic se regăsește în fiecare ființă vie de pe planetă. Călătoria de la frică la iubire este călătoria de la neîncredere și îndoială la credință și încredere. Incredere în tine, în esența ta divină care are toate soluțiile și răspunsurile și care nu dispare odată cu trupul tău. Incredere în abilitatea de auto-vindecare a trupului tău. Convingerea că ai toate instrumentele necesare pentru a face față oricărei situații pentru că, nu-I așa, nu ți se dă niciodată mai mult decât poți duce. Călătoria de frică la iubire este călătoria de la întuneric la lumină. Renunțarea la zidurile construite în jurul inimii pentru a primi lumina vindecătoare a iubirii. Este o călătorie care transformă vulnerabilitatea și autenticitatea ta în cea mai mare forță a ta. Abia atunci relațiile cu ceilalți oameni devin profunde și pline de semnificație, bucurându-ți cu adevărat inima. Călătoria de frică la iubire este călătoria de la sărăcie la prosperitate. Atunci când trăiești în frica de a nu avea sau de a pierde tendința este de a strange, de a fenta, de a uita de generozitatea-ți înnăscută. Astfel, blochezi fluxul prosperității dinspre și către tine. Transmiți un mesaj de lipsă. Iubirea înseamnă abundență, bucuria de a dărui și starea de manifestare cu ușurință a tot ceea ce îți este de trebuință pentru cat tu să îți poți împlini misiunea personală și a te bucura de viață în fiecare clipă. Tu alegi momentul în care nu mai este nevoie să călătorești pentru că ai ales iubirea.