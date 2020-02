Ce este si de unde vine Dragobetele

Ca februarie este luna iubirii stim mai presus de orice indoiala. Cand alegem sa sarbatorim, aceasta ramane intrebarea.

Daca Sfantul Valentin isi are originile la vechii romani, Dragobetele vin, se pare, de la daci...

Ambele au fost insa, la origine, sarbatori pagane.

Un pic de istorie despre Dragobete

Lupercalia era numele sarbatorii antice care se organiza anual in luna februarie in Imperiul Roman, inainte de crestinarea lui, ca un festival al fertilitatii granelor si oamenilor deopotriva. Ritualurile din cadrul ei erau unele barbare, presupund inclusiv sacrificii animale, de pe urma carora aveau sa beneficieze femeile care isi doreau copii.

Dupa crestinarea Imperiului, papa de la Roma, Gelasius I pe vremea aceea, si-a dorit o sarbatoare care sa inlocuiasca vechile practici sangeroase, pe care le-a interzis si a stabilit data de 14 februarie pentru a celebra iubirea, odata cu unul dintre aparatorii ei, Sfantul Valentin.

Pe atunci, tinerii singuri erau cei care o asteptau cu ardoare, fiind sansa lor de a-si gasi pereche.

Astazi, aceasta data este una importanta peste tot in lume, chiar si la noi in tara, pentru toate perechile de indragostiti (nu doar pentru romano-catolici, care il au pe Sf. Valentin trecut in calendar pe 14 februarie), tinerele cupluri obisnuind sa-si declare iubirea si s-o celebreze dupa bunul plac.

Sfantul Valentin are un concurent autohton: Dragobetele

Si aceasta sarbatoare porneste tot de la un ritual stravechi de origine pagana care marca trecerea de la iarna la primavara, intinerirea, vitalitatea si indeosebi fertilitatea.

Practicile erau legate indeosebi de rodnicia pamantului, care urma sa aduca roade imbelsugate.

Vechii daci sarbatoreau la inceput de primavara un zeu autohton al iubirii si bucuriei, al carui rol era de a da startul primaverii, devenind apoi ocrotitorul iubirii tinerilor, care urmau diverse ritualuri menite sa le aduca noroc in dragoste.

Unii cercetatori au ajuns la concluzia ca Dragobetele, asa cum il sarbatorim astazi, pe 24 februarie, a fost preluat de romani prin Evul Mediu si are legatura cu sarbatoarea crestina a Aflarii Capului Sfantului Ioan Botezatorul, denumirea fiind o adaptare a unor termeni de origine slava care se refera intocmai la aceasta. Au ramas insa in picioare si credintele stravechi asociate acestei date. Astfel, conform legendelor populare, este o ziua in care toate animalele si pasarile se imperecheaza, urmand sa aduca pe lumii primul rand de pui din anul in curs, dar si un moment care trebuie marcat cum se cuvine de cei care se iubesc.

Oricat ar fi de incerte originile Dragobetelui, cert este ca, pe 24 februarie, cei mai traditionalisti dintre romani au un motiv de sarbatoare. Cine se iubeste in aceasta zi va fi indragostit tot timpul anului, se spune!

Foto: By Eugen Domentean, Shutterstock