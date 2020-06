O carte minunata: imperios necesara, esentiala si amuzanta. N-am putut s-o las jos. - Seth Godin

Curajul de a fi vulnerabil. Schimba felul in care traiesti, iubesti, educi si conduci. Editia a 2-a

Nu avem incotro: ne lovim zi de zi de situatii care presupun nesiguranta, riscuri sau expunere emotionala. Descoperim astfel pe pielea noastra ce inseamna vulnerabilitatea, dar si cat de greu poate fi uneori sa indraznesti. Bazandu-se pe 12 ani de cercetari deschizatoare de drumuri, Brene Brown demoleaza mitul cultural potrivit caruia vulnerabilitatea ar fi o slabiciune si demonstreaza ca, dimpotriva, este trasatura care ne da adevarata masura a curajului.

Cred ca lumea are nevoie de mai multi ghizi ca Brene, care sa ne arate calea catre lumea noastra interioara. - Maria Shriver

Brene Brown este stralucita cand vine vorba sa prezinte paradoxurile curajului: suntem cu atat mai puternici cu cat ne imbratisam vulnerabilitatea si indraznim cu atat mai mult cu cat invatam sa ne recunoastem fricile. - Gretchen Rubin, autoarea The Happiness Project

Nu avem de-a face cu o carte despre victorie sau infrangere. Ci cu o carte despre curaj. Intr-o lume a lui „niciodata nu-i destul“, in care frica a devenit o a doua natura, vulnerabilitatea este subversiva. Incomoda. Ba, uneori, chiar putin periculoasa. Fara indoiala, a ne-o asuma implica riscuri mult mai mari decat criticile pe care le-am putea primi sau faptul de a fi raniti. Dar daca facem un pas inapoi si ne privim situatia cu obiectivitate, vom descoperi ca nimic nu este mai dureros, mai incomod si mai periculos decat a ramane pe dinafara propriei vieti, gandindu-ne cum ar fi stat lucrurile daca am fi avut curajul sa pasim in arena. Curajul de a fi vulnerabil propune o viziune noua si puternica despre ce inseamna a ne lasa vazuti. Si ne invata sa o facem, pas cu pas.

Brene Brown, doctor in asistenta sociala, este profesor cercetator la Graduate College of Social Work din cadrul Universitatii din Houston, program finantat de Fundatia Huffington. Si-a petrecut ultimii 20 de ani studiind curajul, vulnerabilitatea, rusinea si empatia. Este autoarea a cinci carti, dintre care ultimele patru au fost cotate bestselleruri de catre cotidianul The New York Times : The Gifts of Imperfection , Daring Greatly (Curajul de a fi vulnerabil, Curtea Veche Publishing, 2019), Rising Strong , Braving the Wilderness (Curajul in salbaticie, Curtea Veche Publishing, 2019) si Dare to Lead (Indrazneste sa conduci, Curtea Veche Publishing, 2019).

Discursul ei de la conferintele TED Houston, „The Power of Vulnerability“, a adunat peste 35 de milioane de vizualizari, numarandu-se printre primele cinci discursuri TED din intreaga lume. Brene locuieste in Houston, Texas, impreuna cu Steve, partenerul ei de mai bine de trei decenii, si cu copiii lor, Ellen si Charlie.

Fragment din cartea "Curajul de a fi vulnerabil" de Brene Brown:

"Mitul nr. 1: Vulnerabilitatea inseamna slabiciune

Perceperea vulnerabilitatii ca o slabiciune este mitul cel mai raspandit cu privire la vulnerabilitate, dar si cel mai periculos. Dupa ce ne-am petrecut toata viata refuzand vulnerabilitatea si aparandu-ne de ea, ca sa nu fim perceputi ca fiind prea emotivi, ii dispretuim pe cei care nu pot sau nu sunt dispusi sa-si ascunda sentimentele, sa indure si sa reziste in ciuda tuturor dificultatilor. Am ajuns astfel sa criticam, in loc sa respectam si sa apreciem curajul si indrazneala din spatele vulnerabilitatii, lasandu-ne influentati, in judecatile noastre, de propriile sentimente de frica si de jena.

Vulnerabilitatea nu este nici buna, nici rea, in sine. Nu e ceea ce se cheama „o emotie negativa" si nu e intotdeauna o experienta pozitiva, luminoasa. Vulnerabilitatea sta la baza tuturor emotiilor si sentimentelor. A simti inseamna a fi vulnerabil.

Cine crede ca vulnerabilitatea este o slabiciune, de fapt, crede ca a avea emotii este o slabiciune. A pune stavila vietii noastre emotionale, de teama ca vom plati un pret prea scump, inseamna sa ne indepartam de singurul lucru care da scop si sens vietii.

Oamenii resping vulnerabilitatea, fiindca o asociaza cu stari negative precum frica, rusinea, suferinta, tristetea si dezamagirea - emotii despre care nu vrem sa discutam, nici macar atunci cand ne afecteaza profund modul in care traim, iubim, muncim sau conducem o firma. Ceea ce putini dintre noi reusesc sa inteleaga, un lucru pe care eu insami l-am inteles dupa zece ani de cercetare, este ca vulnerabilitatea e, totodata, salasul emotiilor si al experientelor la care ravnim. Vulnerabilitatea este locul unde se nasc iubirea, sentimentul de apartenenta, bucuria, curajul, empatia si creativitatea. Este sursa sperantei, a empatiei, responsabilitatii si autenticitatii."