Foarte des ne gasim pusi in situatii in care ne dorim sa le transmitem celor dragi, oamenilor importanti din viata noastra, ganduri bune si energie pozitive, insa nu gasim cuvintele potrivite! In continuarea articolului veti gasi cuvinte frumoase si mesaje inspirate pentru iubite sau prieteni apropiati. Va vor salva in orice situatie!

Cuvinte frumoase pentru iubită Draga mea, îmi doresc să fii fericită și să îți zâmbească sufletul toată viața! Tu m-ai învățat să fiu un om mai bun, mai cald și mai liniștit. Sunt norocos să îmi pot împărți viața cu ține. Te iubesc!

Te iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine însumi! Tot ceea ce simți , faci sau gândești tu este important pentru mine, iubita mea! Am să am grijă ca toată viața ta să fie o poveste și să te bucuri din plin de toate momentele și surprizele ce ne așteaptă!

Dacă aș avea o floare de câte ori m-am gândit la ține, m-aș putea plimba printr-o gradină nesfârșită. Îmi e dor de ține, de chipul tău, în fiecare zi și abia aștept să te strâng în brațe din nou!

În ziua în care ne-am întâlnit, îmi amintesc că am avut senzația că ceva excepțional mi se va întâmpla. Atunci ai apărut tu și mi-ai dat toată lumea peste cap! Din primul moment, din prima zi, am ales să te iubesc necondiționat până la finalul vieții. Ești femeia visurilor mele!

Tu ești visul meu, iubito! Cel mai mare și mai frumos vis al meu s-a împlinit când te-am cunoscut. Sper ca mereu să îmi bucuri viața și să îmi înseninezi ziua, să mă iubești din priviri cum numai tu știi să o faci, iar eu îți promit că am să fac tot ce îmi stă în putere să te fac cea mai fericită femeie de pe glob!

Nu-mi pot imagina viața fără ține- fără mâinile tale, fără chipul tău, fără zâmbetul acela molipsitor! Te iubesc mai mult decât mi-am închipuit că voi fi în stare, iar câteodată simt că inima mi-e atât de plină de iubire și dor încât urmează să plesnească. Îmi doresc ca toată viața mea de acum încolo să o împart cu ține și numai cu ține!

Te iubesc! Lângă ține am găsit dragostea, lângă ține merită să merg mai departe, tu ești lumina ochilor mei, tu îmi luminezi calea, tu ești îngerul meu păzitor, iar când nu ești lângă mine secundă mi se pare oră, ziua mi se pare săptămână. Ești tot ce am mai de preț, dragostea mea!

Destinul ne-a adus împreună și a știut foarte bine ce face! Tu ești sufletul meu pereche, dragostea vieții mele și singura femeie lângă care mi-am găsit vreodată liniștea și echilibrul! Te iubesc până la stele și înapoi!

Este greu să vorbesc atunci când sunt îndragostit pentru că atunci când te privesc, frumusețea ta mă lasă fără răsuflare. Deci, dacă într-o zi voi deveni mut, vei știi de ce… Cuvinte frumoase pentru nași Nașii noștri scumpi, vă suntem pe veci îndatorați pentru tot ce faceți pentru noi! Vă iubim și vă respectăm atât de mult! Nu știm cum sau dacă vom putea să ne revanșăm vreodată!

Atunci când îți alegi nașii, trebuie să îți alegi părinții spirituali, așa se spune. Când a venit momentul să alegem cine ne vor fi nouă părinții spirituali și totodată cei mai buni prieteni, am știut din primul moment că veți fi voi! Vă iubim nespus!

Năsica mea frumoasă, îți mulțumesc pentru tot, pentru toate sfaturile, toate orele de discuții, toate îmbrățișările și sărutările! Te iubesc!

Draga mea nașă, te îmbrățișez cu mare mare drag! Ești un exemplu pentru mine- un exemplu de eleganță, de frumusețe și de iubire pură.

Vă transmitem toate gândurile noastre bune și toată dragostea din lume, dragilor! Sunteți cei mai buni nași pe care și-i poate dori cineva. Ne iubiți atât de mult și ne-ați ajutat în toate situațiile, iar noi ne dorim ca Dumnezeu să vă aibă în pază și să ne dea ocazia să vă întoarcem toate faptele bune înapoi.

Când eu sufăr, tu suferi înzecit nașul meu drag! Ai grijă de mine la fiecare pas și întotdeauna ai fost acolo să mă ajuți și să mă ghidezi. Te iubesc ca pe propriul meu părinte!

Să vă dea Dumnezeu sănătate și numai lucruri frumoase, așa ca voi, în viață! Suntem mândri și onorați să vă avem ca nași! Vă iubim mult și ne dorim să petrecem mai mult timp împreună! Cuvinte frumoase de mulțumire Este incredibil de plăcut să știi că există oameni în lume care, de ziua mea, îmi oferă cadouri atât de neprețuite precum atenția lor, cuvintele emoționante și dorințele sincere. Mulțumesc, dragilor mei, pentru felicitări și pentru faptul că sunteți în viața mea.

Îți mulțumesc pentru toate orele în care m-ai ascultat și pentru toate sfaturile utile! Am trecut împreună prin atât de multe, iar tu mi-ai fost întotdeauna stâlp de susținere! Îți sunt recunoscătoare pentru totdeauna.

Nu aș fi putut reuși fără ține! Îți mulțumesc și vreau să știi că nu voi uita niciodată tot ajutorul pe care mi l-ai dat, toată dragostea cu care m-ai învăluit și toată căldura pe care mi-ai oferit-o. Te îmbrățișez!

Am reușit! Împreună am format o echipa de excepție și sunt atât de mândră și de recunoscătoare pentru absolut toate eforturile și toată muncă pe care ai depus-o. Îți mulțumesc și fie ca Dumnezeu să te privească și să te răsplătească în moduri în care eu n-aș putea niciodată. Să îți fie viața binecuvântată!

Mulțumesc, iubitul meu. Voi fi infinit de recunoscătoare acestei vieți pentru că te-am întâlnit. Mi-ai dat aripi, ai devenit protectorul meu, m-ai ajutat în fiecare problemă, m-ai convins că totul va fi bine, m-ai făcut cea mai fericită în fiecare zi!

Mulțumesc, bună și frumoasamea mamă! Eșți mama pe care orice copil și-ar dori-o, ești o rază de soare, o sursă inepuizabilă de inspirație și îți mulțumesc că exiști în viața mea! Te iubesc, mama!

Tată, tu eșți eroul meu! Îți mulțumesc pentru toți anii de iubire, pentru toate momentele în care m-ai certat și mi-ai dat lecții importante. Datorită ție sunt omul de astăzi, datorită ție m-am transformat într-un om de încredere. Te iubesc!

Aș dori să-ți mulțumesc din tot sufletul pentru tot. M-ai ajutat să-mi construiesc încrederea în mine și să-mi ating obiectivele. Îți doresc numai bine și prosperitate, bună dispoziție și dragoste, împlinirea visului tău prețuit și atragerea constantăa fericirii și norocului. Cuvinte frumoase pentru prietena mea Te iubesc ca pe propria mea soră! Îți mulțumesc atât de mult că ai apărut în viața mea și ai făcut-o mai frumoasă și mai veselă. Ești cea mai bună prietenă din lume.

Draga mea, n-am să uit niciodată cum m-ai ajutat și m-ai trezit la realitate când aveam nevoie. Ești o persoană de excepție și sunt cea mai norocoasă din lume că te pot numi cea mai bună prietenă a mea. Te iubesc!

Mai știi cum ne-am cunoscut? Nu ne suportam aproape deloc și aveam niște păreri total greșite una despre cealaltă. Iar acum, ne trăim viața împreună și facem parte una din familia celeilalte. Îți mulțumesc pentru niște ani nebuni, în care am făcut tot ce ne-a trecut prin cap. Te iubesc!

Tu ești cea mai bună prietenă a mea și nimeni nu poate schimba asta vreodată! Chiar dacă avem momente dificile, chiar dacă ne certăm și ne supărăm una pe alta din când în când, tu vei rămâne singura mea confidentă și prietenă, iar eu voi fi mereu admiratoare ta. Viața e mai roz când sunt noi două! Te iubesc!

Tu ești sora pe care n-am avut-o niciodată! Te iubesc mult și mă bucur că ai apărut în viața mea, la momentul potrivit!

Nu știu ce m-aș face fără tine, draga mea! Ești cea mai bună prietenă pe care aș fi putut să o am. Mă accepți exact așa cum sunt și mă iubești necondiționat. Îți mulțumesc pentru tot!

De când eram copil mi-am dorit o prietenă adevărată cu care să împart tot! Iar Dumnezeu mi te-a dat pe tine, cea care mă ascultă mereu, care mă încurajează în tot ce fac. Am să îi mulțumesc lui Doamne-Doamne până la finalul vieții mele pentru că ești în viața mea!

Ești modelul meu! Mă pot mândri tuturor că cea mai bună prietenă a mea este cea mai frumoasă și cea mai inteligentă femeie pe care o cunosc. Draga mea, mă inspiri în fiecare zi! Te iubesc! Să nu te schimbi niciodată pentru că ești minunată așa!

Îți doresc o zi la fel de superbă, de senină și de veselă ca și tine! Te îmbrățișez cu mare drag și mi-e tare dor de tine! Vizionare placuta Catalina Florea

13 Martie 2022







Urmareste-o pe Catalina Florea Cătălina este cel mai nou și tânăr redactor Kudika, acoperind zonele de Travel, Artă și Cultură. Cătălina este pasionată de teatru și cinematografie, de cinci ani este membru activ al...