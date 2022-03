10 Moduri prin care îți arată că el simte că tu ești aleasa

Este mândru că ești partenera lui. Se laudă cu tine non stop. Vrea că toată lumea să știe cât de minunată ești. Te sprijină și îți arată că este mereu acolo, gata să te încurajeze și să îți aducă confort.

Bărbaților le este mai greu să exprime în cuvinte ceea ce simt. Însă acțiunile vorbesc pentru ei... și valorează mai mult decât niște vorbe rostite în vânt.

Cum îți arată că în inima lui știe deja că tu ești aleasa? Îți spunem noi:

1. Îi place la nebunie să petreacă timp alături de tine. Indiferent de cât de ocupat este, mereu găsește timp să fiți împreună. Iar atunci când este cu tine, este 100% prezent.

2. Vorbește cu tine fără perdea, iar tu ai putea să stai și să îl asculți ore întregi. Împărtășiți povești și descoperiți mereu lucruri frumoase despre voi. Între voi nu există niciun secret.

3. Tu ești prima persoană la care vine atunci când are probleme. În momentele dificile, când se confruntă cu o situație grea, când are nevoie de un sfat sau de susținere, vine la tine. De ce? Pentru că are încredere deplină în tine și știe că ești acolo pentru el necondiționat.

foto Dity Kvitiv, Shutterstock

4. Este alături de tine mereu. Te susține și te ajută să te simți în siguranță atunci când ești în preajma lui. Vrea ca tu să știi că face tot posibilul pentru a avea grijă de tine, pentru a te proteja și a nu permite nimănui să îți facă rău.

5. Crede în tine. Este acolo pentru tine pentru a te ajuta să devii cea mai bună versiune a ta. Crede în visurile tale și îți crește aripi cu încurajările pe care ți le face. Se bucură atunci când câștigi o bătălie și te ridică de la pământ în momentul în care viața este grea.

6. Vede doar ce este mai bun în tine. Nu vorbește despre defectele tale, nu vrea să te schimbe sub nicio formă. Pentru el ești minunată așa cum ești. Îți scoate în evidență punctele forte și te face să te simți incredibil în pielea ta.

7. Își face planuri cu tine. Pentru jumătate de an, pentru un an, pentru zeci de ani. Nu contează ce și cum, tu mereu ești în planurile lui.

8. Este mândru că ești partenera lui. Se laudă cu tine non stop. Vrea că toată lumea să știe cât de minunată ești. Te sprijină și îți arată că este mereu acolo, gata să te încurajeze și să îți aducă confort.

9. Este dispus să facă compromisuri pentru tine. Nu îi este deloc teamă de schimbări. Vrea ca relația voastră să funcționeze.

10. Ascultă mai mult decât vorbește. Își face timp și îți oferă șansa să vorbești despre tine, despre viața ta, despre ce simți, despre ce este în inima ta - deoarece știe că așa te cunoaște mai bine și legătura dintre voi devine și mai puternică.

foto main RenataP, Shutterstock

Vizionare placuta