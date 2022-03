Ești în căutarea iubirii adevărate? Antoaneta Hambitzer, pețitoarea modernă le găsește româncelor dragostea peste hotare

Bărbații apreciază spiritul familist al româncelor, iar femeile prețuiesc educația germanilor.

Antoaneta Hambitzer (63 de ani), fondatoarea Antoinette, agenție matrimonială cu un concept unic: relații serioase și căsătorii între bărbați din Germania și femei din România. De fapt, Antoaneta este agenția, ea coordonează tot procesul, ea este cea care ține să cunoască personal atât femeile, cât și bărbații care se înscriu, ea este cea care în baza experienței și intuiției sale este cea care gândește „potrivirile”, cea care organizează întâlnirile romantice și care este permanent în contact atât cu româncele, cât și cu nemții. Cea care mișcă lucrurile și se asigură că totul este safe.

De aproape 30 de ani, Antoaneta Hambitzer le ajută pe româncele singure să își găsească dragostea peste hotare, în Germania, oferindu-le un nou început în viață. În tot acest timp, a contribuit la întemeierea a 2000-2500 de căsătorii între românce și nemți. Bărbații apreciază spiritul familist al româncelor, iar femeile prețuiesc educația germanilor. Rețeta succesului pe care Antoaneta l-a avut și continuă să îl aibă și azi, în ciuda concurenței rețelelor sociale și Tinder, dar și a pandemiei: experiență, intuiție și seriozitate. Chiar și acum, Antoaneta organizează doar întâlniri față în față între femei și bărbați, iar persoanele care apelează la serviciile agenției sale sunt verificate personal, pentru siguranță.

Femeile care vor să își găsească jumătatea în afara granițelor beneficiază de aceste servicii matrimoniale gratuit din partea Antoanetei (spre deosebire de alte agenții), toate cheltuielile fiind suportate de bărbați, o dovadă în plus a seriozității. Trebuie doar să fie deschise și să aibă încredere în intuiția și experiența Antoanetei. Cunoscutul post de televiziune național din Germania, RTL, a invitat-o să ia parte la un reality show în care nemții erau plimbați prin lume pentru a-și găsi perechea, o confirmare a faptului că face treabă bună. Apariția la acest show, pentru mai multe sezoane (cu un succes foarte mare), i-a adus și celebritatea în toată Germania și a ajutat-o să se dezvolte, în contextul apariției Internetului și a declinului serviciilor de acest tip în toată lumea.

Cum a apărut ideea de căsătorii între femei din România și bărbați din Germania

Sunt născută în România, în Arad, și am emigrat în Germania de Vest în perioada comunistă, în 1986, unde mi-am întemeiat practic viața. În prezent, de câțiva ani, m-am restabilit în România, la Arad, mai ales și în contextul pandemiei, dar îmi împart timpul între România și Germania, acolo unde am firma.

Cât despre plecarea în Germania, aveam 28 de ani când s-a întâmplat acest lucru. Nu am emigrat din cauza comunismului și a condițiilor grele de trai, așa cum voia majoritatea pe atunci, ci din... iubire. M-am căsătorit atunci cu un cetățean maghiar, de etnie germană, dar concitadin de-al meu, din Arad, care era stabilit deja de câțiva ani în Germania și pe care l-am cunoscut când era într-o vizită în România. Eu pe atunci terminasem școala de recepționeri la București și eram recepționeră la un hotel din Arad. În Germania, după emigrare (după ce am trecut prin furcile caudine cu procedurile de emigrare, desigur), în primă fază am stat acasă, pentru că aveam un copil micuț și trebuia să am grijă de casă (soțul meu era medic stomatolog). Lucrurile nu au decurs bine, iar când a împlinit copilul 7 ani, am luat decizia să divorțez de soțul meu și atunci a fost momentul când am început să îmi caut și să-mi croiesc și eu drumul meu în Germania. A fost extrem de greu în primii ani, am făcut de toate: am livrat pizza trei ani, am făcut curat, am vândut și mașini stricate și reparate prin România, ca să pot să mă descurc.

Ideea de a înființa o agenție matrimonială axată pe relații stabile, serioase și căsătorii între bărbații nemți și românce mi-a venit cam după Revoluție, după ce am citit într-un ziar din Germania despre o firmă care intermedia căsătorii între bărbații nemți și femei din Polonia. M-am gândit că este un lucru pe care mi-ar plăcea și mie să îl fac, mai ales că de când mă știu îmi place să ajut oamenii (ceea ce poate fi cconsiderată o calitate sau nu). Dintotdeauna mi-a plăcut să interacționez cu oamenii, inclusiv prin natura jobului de recepționer la hotel pe care îl avusesem în România. Cunoscând atât cultura din România, cât și pe cea din Germania mi-a venit ideea să deschid și eu o agenție care intermediază relații serioase și căsătorii, de data aceasta între bărbații nemți și femeile din România. Nevoia, cererea clar exista: nemții apreciau frumusețea și spiritul familist al româncelor, iar româncele apreciau gradul de educație mai ridicat al nemților și voiau pur și simplu să o ia de la capăt în altă parte.

Nu știam însă nimic despre business, despre afaceri, despre cum funcționează o astfel de firmă. Nu știam de unde să o apuc, dar până la urmă am găsit un anunț într-un ziar local cum că o firmă din Germania căuta colaboratori, așa că am plătit și am mers la firma respectivă ca să învăț meserie. Chiar dacă aceaa firmă nu mi s-a părut prea serioasă și destul de mincinoasă, acea experiență m-a ajutat să înțeleg cât de cât piața. A fost un început. Doar că a trebuit să semnez o clauză cu ei că timp de 1 an după ce plec de la ei nu am voie să-mi deschid propria agenție de matrimoniale. Așa că am așteptat, dar nu am stat degeaba.

În timpul acesta, am dat anunțuri în ziare, în România, am mers din oraș în oraș și am întrebat pe la toate firmele gen de xerox/centre de copiere dacă nu ar vrea să mă ajute să primească ei scrisorile de la femei și să mi le trimită mie în Germania. Așa am ajuns să-mi fac o bază de date, mai ales că pe vremea aceea erau foarte multe fete dornice să emigreze și să se căsătorească în străinătate (în special într-o țară ca Germania) Numai în urma primului anunț în ziar, s-au înscris 150 de fete. Așa am continuat să îmi strâng o bază de date cu fete, iar când a trecut acea perioadă de un an, am început să dau anunțuri și pentru bărbații din Germania.

Pe vremea aceea percepeam un onorariu de 400 de mărci bărbaților și mă ocupam de ei până se căsătoreau. În comparație, alte firme matrimoniale luau de la 2500 până la 10 mii de mărci. Mulți îmi spuneau că sunt incredibil de ieftină și că nu par serioasă, însă pentru mine, 400 de mărci păreau mulți bani. În scurt timp, mi-am dat seama că merg pe pierdere cu aceste sume, mai ales că și anunțurile în ziare erau scumpe și 3-4 clienți pe lună câți aveam atunci clar nu acopereau costurile. Țin minte că am crescut prețul la 900 de mărci și mi-am tot luat job-uri auxiliare ca să plătesc chiria și costurile de telefon.

Problema este că deși aveam foarte multe fete din România dornice să își găsească jumătatea în Germania, nu aveam suficienți bărbați, așa că m-am gândit să contactez alte agenții marimoniale pentru colaborări în acest sens. Îmi amintesc și acum că am mers la poștă și am studiat cărțile de telefon și mi-am notat sute de adrese ale firmelor matrimoniale din întreaga Germanie, din fiecare land, din fiecare oraș, cărora le-am trimis apoi scrisori povestindu-le că sunt din România și am un portofoliu mare de fete din această țară, întrebându-i dacă nu vor să colaborăm. Din 600 de scrisori trimise, am primit răspuns doar de la 2 agenții – una din ele nu corespundea principiilor mele, iar despre cea de-a doua pot spune că a fost norocul vieții mele.

Fondatorul acesteia era un bărbat foarte deștept, din Frakfurt, care a venit la Bonn, unde locuiam eu să vorbească cu mine. Nu aveam experiență la vremea aceea, dar el a văzut potențialul din mine. Mi-a dat un prim client - un bărbat în scaun cu rotile, care rămăsese paralizat după ce căzuse de pe acoperișul casei și care fusese părăsit de nevastă. Nu știu cum am făcut, cum n-am făcut, dar i-am făcut o prezentare așa de emoționantă ca să-i găsesc perechea, încât 28 de femei au dorit să îl cunoască. Un record, vă dați seama. Acesta a fost examenul meu în fața colegului din Frankfurt, care a început să îmi dea tot mai mulți clienți, cu care eu veneam în România, din oraș în oraș, ajutându-i să întâlnească fete și să își găsească dragostea aici. În final, am ajuns să mă ocup de toți clienții lui nemți care doreau relații cu românce. Eu primeam un comision pentru fiecare client pe care reușeam să îl cuplez/căsătoresc. Chiar dacă sumele nu erau mari, aveam mulți și așa reușeam să câștig. Și munca era însă pe măsură.

Așa a luat naștere agenția Antoinette, în 1993, pe vremea când nu existau Internet, rețele de socializare sau handy-uri, iar cererea pentru servicii matrimoniale era mare.

La început, veneam mai degrabă în Transilvania. Prima dată am venit cu două mașini de nemți și am călătorit cu ei prin 8 orașe în 8 zile. Un maraton extrem de obositor, dar pe atunci aveam o energie fantastică, îmi doream extrem de mult să am succes.

Afacerea a început să meargă foarte bine cam după 4-5 de când am deschis firma.

Atunci am început să organizez în stil mare întâlniri în Arad. Veneam cu 30-40 de nemți, uneori și elvețieni, și stăteam o săptămână în România. Începeam evenimentul cu o seară de deschidere la hotel Astoria, în Arad, unde veneau vreo 10 microbuze din vreo 10 orașe cu fete din România. La această seară festivă, din 30 de nemți, cam 25 se cuplau atunci. Erau cam 150 de fete și 30 de bărbați.

Prima dată prezentam pe toată lumea, după care le dădeam fiecăruia pixuri și carnețele să-și noteze persoanele de care le-a plăcut. Apoi îi scoteam pe nemți, câte unul și într-o atmosferă lejeră îi puneam să se prezinte. După care le chemam în față pe fetele interesate să-i cunoască. Apoi îl întrebam pe bărbat de care îi place și după ce-mi răspundea, cu simțul meu reușeam să-i recomand cea mai potrivită fată, cu care îl lăsam să petreacă o seară, să se cunoască mai bine. Dacă nu se plăceau suficient, eu știam care erau următoarele favorite pe listă. Și dacă tot nu se potrivea nimic, mai erau și alte seri, în celelalte orașe, unde veneau fete noi.

După seara aceea de deschidere, organizam apoi încă trei seri, în trei orașe diferite. Pentru aceste întâlniri închiriam discoteci pentru că erau prea mulți și nu încăpeau la restaurante. După aceste prezentări mergeam la un restaurant, unde rezervam 3-4 meniuri pentru toată lumea, 30 de nemți, cu 30 de fete, plus o traducătoare sau cine mai venea.

Vreo 13-14 ani am venit regulat în România, de patru ori pe an, câte o săptămână, ca să găsesc pereche pentru câte aproximativ 30 de nemți. În plus, mai erau și cei care nu voiau sau nu puteau să vină cu grupul și veneau individual în România.

După întâlnirile acelea în stil mare, a venit era internetului, a platformelor de dating. Firmele acelea din Germania care cereau 5-10 mii de mărci și păcăleau lumea, au dispărut. La fel au dispărut majoritatea firmelor de matrimoniale, clienții preferând să se înscrie pe diverse site-uri. Dar și fetele, având de acum libertatea de mișcare, România fiind în UE, nu au mai avut nevoie de genul acesta de firme.

Evident că și eu mi-am pus întrebarea ce fac în continuare, ce voi lucra, cum mă adaptez. M-am gândit că o soluție ar fi să mă întorc în România, numai că atunci s-a întâmplat ceva neașteptat.

În toți acești ani am primit tot felul de oferte de la televiziunile din Germania care voiau să filmeze aceste întâlniri organizate, dar nemții nu voiau niciodată să fie filmați. I-am refuzat de nenumărate ori, pentru că oricum nu aveam nevoie de reclamă atunci. Cu toate acestea, o televiziune tot insista să colaborăm - postul de televiziune RTL. Într-un final, au venit la mine trei persoane ca să mă lămurească că aveau nevoie de mine pentru un reality show, că ei aveau clienții lor și voiau să arate cum este când un neamț merge în străinătate să-și caute perechea de vis. Pentru România eu eram persoana de contact în acest reality show.

Am filmat primul sezon care s-a difuzat pe parcursul a trei luni. Emisiunea se chema „Caut femeia de vis” și a avut un succes incredibil. Din acest motiv, au mai filmat un sezon. Televiziunea făcea casting-urile și apoi acești bărbați erau plimbați prin România, prin Polonia, prin Bulgaria, Brazilia, America etc. în căutarea femeii de vis. Și al doilea sezon a avut succes, așa că au zis că mai filmează un sezon și gata. Au filmat și al treilea an, a avut succes, au filmat și al patrulea, și al cincilea și al șaselea an, iar de vreo doi ani se dau în reluare toate emisiunile și încă se mai uită lumea. Datorită emisiunii, am devenit foarte vestită, mă recunoștea lumea pe stradă, primeam mailuri și toți mă felicitau că sunt cea mai spontană, cea mai bună, cea mai originală și cea mai directă. Bărbații erau aleși speciali pentru a atrage audiența, desigur, ar fi fost plictisitor să filmeze niște bărbați normali. Erau numai din aceia săriți de pe fix. De ani de zile am foarte mulți clienți datorită acestei emisiuni.

De vreo doi ani stau mai mult în România, mai ales acum cu pandemia, când nu am putut să mă mișc foarte mult. Tendința este oricum să stau cât mai mult acasă, însă, pendulez între cele două țări. Vara am clienți care vin săptămânal, mai ales în weekend și prefer să fiu mai mult în România.

Da, nu a fost deloc ușor la început, am muncit enorm, am avut o energie fantastică ca să ajung să îmi dezvolt un portofoliu de bărbați și femei. Dar când faci lucrurile cu mult suflet și ai un concept unic, reușești, iar eu am trecut testul timpului. M-am menținut pe piață, prin originalitate și seriozitate: spre deosebire de alte platforme de întâlniri, la mine focusul a fost dintotdeauna pe căsătorie. Cei care apelează la ajutorul meu pentru a-și găsi o parteneră sau un partener au intenții serioase, nu își doresc relații de-o vară, chiar vor o relație stabilă, vor să își întemeieze o familie.

Bărbații care apelează la mine sunt preponderent cetățeni germani sau cu rezidență germană, dar și austrieci sau elvețieni. Serioși, fideli și hotărâți, cu educație, și nu în ultimul rând, cu o situație materială deosebită, aceștia caută în mod serios o relație stabilă și de lungă durată. Iar eu mă implic în mod direct și țin să verific și să cunosc fiecare persoană din portofoliul meu. Astăzi, după aproape 30 de ani de activitate, încă îmi place să unesc destine și mă pot mândri cu 2.000-2.500 de căsătorii intermediate.

Deși am ajutat la întemeierea atâtor familii, eu sunt singură, asemenea cizmarului care nu are cizme J După ce am divorțat de primul meu soț, am mai avut un prieten timp de câțiva ani, apoi l-am cunoscut pe al doilea la sala de sport, un neamț cu care am fost căsătorită timp de 10 ani. De atunci, sunt singură.

Cum funcționează, care sunt pașii pe care îi urmează femeile și bărbații care doresc să apeleze la serviciile agenției matrimoniale

Primul pas în întemeierea unei relații este să se înscrie în agenție, pe site (antoinette.ro – platforma românească, dedicată femeilor, și antoinette.de – platforma germană, dedicată bărbaților). Atât femeile, cât și bărbații trebuie să completeze un scurt chestionar care cuprinde atât informații legate de aspectul fizic (vârstă, greutate, înălțime etc.), cât și aspecte care țin de personalitate, de felul de a fi, de situația actuală – ce își doresc de la un partener/o parteneră, și să adauge poze cât mai reușite și actuale.

Înscrierea în agenție este un pas important, care impune seriozitate, disponibilitate și angajament atât din partea femeilor, cât și a bărbaților. Deci în momentul în care se înscriu, trebuie să fie hotărâți.

În cazul femeilor, după ce primesc solicitarea de înscriere, analizez cu atenție informațiile trimise pentru a-mi face o impresie cât mai exactă și răspund în maximum 48 de ore. Am astfel prima discuție cu persoana respectivă. Stabilim împreună un mod în care o pot ajuta, care să țină cont de dorințele exprimate în chestionar, urmând să păstrăm legătura permanent prin telefon, Whatssapp și email.

Imediat cum voi avea un bărbat interesat să o cunoască și consider că încercarea merită, îi trimit fetei poze și date despre el. Întotdeauna le spun să nu eticheteze o persoană doar după o poză, două, să nu judece superficial. Acea persoană le-ar putea schimba viața. Experiența mi-a dovedit că peste 80% dintre căsătoriile pe care le-am intermediat nu ar fi avut loc dacă m-aș fi ghidat exclusiv după doleanțele clienților mei. Ori el, ori ea au refuzat la început întâlnirea, doar judecând după fotografii, dar și-au schimbat impresia după ce s-au văzut. Pozele sunt foarte relative și chiar te pot induce în eroare, așa că sfatul meu este să fie flexibile și să aibă încredere în mine și în experiența mea, să meargă la o întâlnire cu persoane pe care i-o recomand. Nu le costă nimic, nu au niciun risc și se pot ridica de la masă oricând doresc.

La fel funcționează lucrurile și în cazul bărbaților, cu mențiunea că ei plătesc un comision modic de înregistrare: 50 de euro. Foarte important: agenția mea oferă servicii matrimoniale gratuite femeilor, spre deosebire de alte platforme de întâlniri online. Doar bărbații plătesc serviciul matrimonial (un comision către agenţie echivalent cu un salariu minim pe economie în Germania -1600 de euro) și tot ei suportă costurile de călătorie și de petrecere a timpului liber împreună cu femeile (note de plată de la restaurante, cazare la hotel, dacă femeile se deplasează din alte orașe etc.). De pildă, până și taxiul la aeroport este plătit de clienții mei pentru femei.

În fiecare săptămână, cel puțin un bărbat din Germania vine în București, Timișoara sau în alte orașe ale țării ca să se întâlnească cu o femeie din România (sau mai multe). Vara, vin în fiecare săptămână cam 3-4 nemți ca să cunoască românce. În perioada pandemiei, din cauza restricțiilor de călătorie, întâlnirile au fost intermediate de mine exclusiv cu românce care locuiesc în Germania. Există o mare comunitate de românce stabilite în Germania, iar eu mă adreseaz lor în egală măsură. De îndată ce au fost eliminate restricțiile de călătorie, vizitele nemților în România s-au reluat.

Pe lângă întâlnirile individuale pe care le intermediez, organizez și petreceri de socializare și cunoaștere, majoritatea în București, în restaurante de top. Am organizat întâlniri de succes în toamna anului trecut, iar anul acesta următoarele întâlniri vor fi în primăvară.

Discuțiile se poartă în limba engleză. Majoritatea nemților vorbesc limba engleză, așadar una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească femeile este să fie vorbitoare de limba engleză la un nivel conversațional. Însă cu timpul, dacă vor să se stabilească în Germania, trebuie să fie dornice și dispuse să învețe și limba germană.

Ce își doresc bărbații nemți și de ce nu găsesc la ei în țară soții

Bărbații din Germania apreciază foarte mult frumusețea femeilor din România și faptul că sunt orientate spre a-și întemeia o familie, într-o măsură mult mai mare decât femeile din țara lor. Nemții vor în general să găsească o femeie serios interesata, draguță, sinceră, fidelă, harnică, familistă și iubitoare. Clienții mei sunt bărbați care nu au timp și nici nu au unde să cunoască pe cineva, vin obosiți de la serviciu și nu au răbdarea și perseverența să piardă seri întregi pe Internet și să schimbe impresii cu zeci de prietene.

Profilul nemților care își caută jumătatea prin intermediul agenției

Toate categoriile - de la 25 de ani până la peste 60 de ani. Sunt bărbați care își doresc o relație serioasă, în scopul căsătoriei, și sunt conștienți, convinși și au încredere în experiența și instinctul meu sau au auzit de agenția mea.

I-aș putea grupa în 3 mari categorii, în funcție de vârstă. Prima categorie (cam 25%), în jur de 35 de ani, care în general nu au mai fost căsătoriți, nu au copii și își doresc o familie. A doua categorie (60%) sunt bărbații cu vârste de aproximativ 45-50 de ani, în general divorțați, care vor să își refacă viața. O categorie mică (15%) este reprezentată de bărbații peste 60 de ani.

În general, bărbații nemți preferă femei cu 5-10 ani mai tinere decât ei, însă un bărbat de 50 de ani din Germania arată mai tânăr cu 10 ani decât un român de aceeaşi vârstă, pentru că se îngrijeşte mai mult, calitatea vieţii este mai bună, trăiește mai sănătos.

Ce caută româncele la partenerul neamț

Să își schimbe viața, să înceapă o nouă viață în alte mediu. Seriozitate, familie, respect, siguranță, alte caractere de bărbați. Și apreciază siguranța pe care le-o oferă, respectul pe care îl primesc din partea bărbaților pe care îi recomand, faptul că pe ele nu le costă absolut nimic și că sunt permanent în contact cu mine.

După câte astfel de întâlniri se concretizează o căsătorie?

80% din clienți își găsesc partenera potrivită prin agenția mea în decurs de doar câteva săptămâni. S-a întâmplat adesea să fie dragoste la prima vedere. Pe site-ul românesc există un catalog public doar cu bărbații cărora destinul nu le-a surâs încă. Majoritatea clienților agenției mele aleg să nu apară public pe Internet, așa că doar o mică parte dintre aceștia au un profil afișat online pe site. Este necesară înscrierea în platformă pentru a putea primi sugestii și recomandări personalizate cu privire la persoanele compatibile din întreaga mea cartotecă. Pot primi aceste oferte de parteneri compatibili chiar imediat după înscriere sau când apare cineva potrivit. Dacă cele două persoane se plac, durează aproximativ 6-12 luni până se și căsătoresc, depinde de la caz la caz.

Costuri

Bărbații plătesc un comision de 1.600 de euro, din momentul în care se înscriu, până în momentul în care se căsătoresc. Este o sumă modică pentru nivelul de venituri din Germania și pentru munca depusă – din momentul înscrierii, până în momentul căsătoriei. Pentru un weekend petrecut în România cheltuie în medie 1.000 de euro, cu tot cu cazări, transport, ieșiri la restaurant cu fata etc.

Care este diferența dintre agenția Antoinette și platformele de dating

Obiectivul principal al agenției a fost mereu acela de a ajuta oamenii singuri, dar cu intenții serioase, să se găsească. Focusul la mine a fost dintotdeauna pe căsătorie, spre deosebire de multe alte platforme, inclusiv Tinder.

Siguranța este un alt atu. Suntem una dintre cele mai sigure agenții de matrimoniale din Romania. Toate informațiile afișate în profilele utilizatorilor sunt verificate de mine, iar pozele sunt 100% reale. Întâlnirile se desfășoară întotdeauna într-un cadru sigur și sub o îndrumare atentă, cei doi – bărbatul și fata – păstrează permanent legătura cu mine. Spre deosebire de Tinder, unde nu ai idee peste cine dai. Au fost cazuri....

Confidențialitatea este un alt aspect important. Nu este obligatoriu să ai un profil vizibil în mod public, iar cand vei dori să te retragi, datele vor fi eliminate complet. Și nu în ultimul rând, experiența își spune cuvântul. Am o vastă experiență în formarea cuplurilor, din anul 1993 până în prezent. Și îmi place mult ceea ce fac.

Recomandări pentru cei singuri

În opinia mea, motivele pt care sunt așa de mulți oameni singuri: superficialitatea, prejudecățile, supraaprecierea, pretențiile nejustificate, comoditatea în a acționa și zona de confort, cu scuzele de rigoare... Doar cei mai buni și perseverenți reușesc in viață, în orice domeniu, inclusiv în viața personală. Sfatul pentru cei care apelează la ajutorul meu pentru a-și găsi perechea este să fie deschiși la oportunități și, cel mai important, să nu judece pripit, să lase prejudecățile deoparte (după fotografii, după condiție socială – de exemplu, multe femei nu vor să se vadă cu nemții care locuiesc cu chirie; de fapt, în Germania, sunt mai mulți chiriași decât proprietari, ține de cultură; la noi ești judecat dacă nu deții o locuință în proprietate).

