Mesaje de buna dimineata: Fa-i ziua mai buna cu un mesaj frumos!

Buna dimineata! Daca vrei sa o faci fericita sau daca vrei sa il cuceresti pentru a mia oara, o idee ar fi sa il faci sa se trezeasca alaturi de un mesaj special de buna dimineata! Iata cateva idei de mesaje perfecte atat pentru el cat si pentru ea!

Mesaje de buna dimineata

Buna dimineata! Sunt cel mai/ cea mai fericita pentru ca este atat de bine sa ma trezesc stiind ca existi in viata mea! Te iubesc

Esti motivul fericirii mele, iar imbratisarile tale imi fac viata mai valoroasa. Buna dimineata!

Soarele ne anunta ca noaptea a luat sfarsit si e timpul de trezit! Buna dimineata, mi-e dor de tine. Abia astept sa te sarut!

Nu stii cat de frumos e sa ma trezesc si sa stiu ca cineva atat de special ca tine ma iubeste. Buna dimineata, iubire!

In dimineata asta m-am trezit devreme pentru ca nu mai puteam astepta momentul in care am sa te strang in brate. Esti cel/cea care ma face sa ma simt in al Noulea Cer! Sa ai o dimineata superba!

Buna dimineata, iubire! Stiu ca ai o zi plina, dar am vrut sa iti spun ca ma faci cel mai fericit om de pe Pamant, iar in dimineata aceasta m-am trezit din nou cu gandul la tine. Te iubesc!

Stii oare cat e de frumos sa te trezesti si sa zambesti? Mi-e dor de tine si abia astept sa ne revedem. Sa ai o dimineata la fel de buna si de frumoasa ca tine!

Buna dimineata! Astazi imi e mai dor de tine decat mi-a fost ieri si sigur mai putin decat imi va fi maine. Soarele straluceste pentru tine! Te iubesc!

Cautam un lucru mic intr-o lume imensa si te-am gasit pe tine: un lucru imens intr-o lume mica! Te iubesc mai mult decat credeam ca pot! Buna dimineata, dragostea mea!

Buna dimineata! Mesajul meu sper sa iti aduca zambetul pe buze si sa te faca sa uiti de tot ce te macina. Esti mai puternic/puternica decat crezi si te iubesc nespus pentru asta!

Nu incepe ziua cu gandurile de ieri. Fiecare dimineata ne aduce prima zi din restul vietii noastre, iar eu sunt aici sa te tin de mana pentru totdeauna! Te iubesc! Buna dimineata, iubire!

Pentru o lume intreaga esti doar cineva, insa pentru acest/aceasta cineva, tu esti lumea intreaga! Buna dimineata, ingerul meu!

Buna dimineata! Ti-am pregatit cafeaua, e in bucatarie. Orice ar fi, astazi e o noua zi in care suntem impreuna, iar impreuna putem sa mutam munti!

Urari de buna dimineata

In spatele oricarei femei de succes se afla o cantitate considerabila de cafea. Bună dimineata!

Buna dimineata! Nu uita, fericirea depinde doar de gandurile noastre. Astazi alege sa fii fericita!

Sper sa ai o zi exact asa cum iti doresti tu, iubire! Sunt cea mai norocoasa persoana din lume pentru ca te am alaturi. Buna dimineata!

Incepe ziua in stilul care te caracterizeaza: minunat! Am incredere in tine pana la stele si inapoi. Buna dimineata, suflet frumos!

Ieri a trecut, iar maine e un mister. Astazi, in schimb, e o binecuvantare! Buna dimineata!

Crede in tine si intreaga lume iti va vedea valoarea! Sa ai o zi pe masura inimii tale bune si calde! Buna dimineata, dragostea mea!

Nu te mai gandi la ce poate merge prost, gandeste-te la lucrurile grozave ce se pot intampla! Buna dimineata! Te iubesc!

Buna dimineata, soarele meu! Astazi mi-ai zambit de cum am deschis ochii! Mi-e dor de tine si abia astept sa te vad si sa te strang in brate!

Mi-as dori sa ma trezesc in fiecare dimineata alaturi de tine, sa fii prima persoana pe care o vad atunci cand deschid ochii. Buna dimineata, iubire!

Imi doresc sa ai o zi la fel de frumoasa ca tine! Nu te da batut/batuta niciodata, eu sunt aici sa te sprijin si sa te iubesc neconditionat. Buna dimineata!

Un mesaj de buna dimineata iti poate schimba intreaga stare! De asta imi doresc sa stii ca iti sunt alaturi si ca stiu ca poti obtine orice iti doresti! Buna dimineata!

Buna dimineata ingerasul meu

Pasiunile tale nu sunt intamplatoare, sunt chemarea ta! Urmeaza-le! Fiecare dimineata iti ofera ocazia sa te apropii de visul tau. Buna dimineata, ingerasul meu!

Acest mesaj de buna dimineata sper sa te faca sa zambesti. Poti cuceri intreaga lume, iar eu stiu asta! Buna dimineata, iubire!

Te caut in fiecare zi si mi-e dor de tine in fiecare clipa. Imi doresc sa treaca mai repede timpul si sa te pot saruta din nou. Pana atunci, iti urez buna dimineata si nu uita ca te iubesc mai mult decat crezi!

Buna dimineata, dragostea mea! Astazi este o zi dificila pentru tine si chiar daca nu suntem impreuna, vreau sa stii ca ma gandesc la tine si ca in adancul inimii mele stiu ca totul va decurge asa cum iti doresti. Te iubesc!

In fiecare zi cand ma trezesc, realizez ca tu esti cel mai frumos si mai bun lucru care mi s-a intamplat vreodata! Te iubesc! Buna dimineata, ingerasul meu!

Esti ingerul meu pazitor, iar alaturi de tine nu mi-e teama de nimic niciodata. Buna dimineata, iubire!