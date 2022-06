Care sunt semnele ca esti intr-o relatie cu un narcisic si ce poti face?

Acesti oameni se considera superiori celorlalti, manifestand foarte putina consideratie pentru sentimentele sau opiniile altora. Insa, in spatele acestor manifestari, de cele mai multe ori, individul respectiv are o lipsa de stima de sine, fiind extrem de vulnerabil la cea mai mica critica.

De foarte multe ori, vin persoane la cabinet pentru psihoterapie, incercand sa inteleaga de ce nu reusesc, indiferent ce ar face, sa isi multumeasca partenerul. De cele mai multe ori, descoperim ca in spatele nemultumirilor enuntate de partener se ascunde de fapt, o tulburare de personalitate.

In cazul tulburarii de personalitate narcisica, putem spune ca aceasta este o afectiune mentala in care pacientul este caracterizat de doua elemente importante: un simt crescut, chiar exagerat, al propriei importante si o nevoie profunda de a fi admirat. Datorita acestor credinte, ei se considera superiori celorlalti, manifestand foarte putina consideratie pentru sentimentele sau opiniile altora. Insa, in spatele acestor manifestari, de cele mai multe ori, individul respectiv are o lipsa de stima de sine, fiind extrem de vulnerabil la cea mai mica critica.

Simptomele tulburarii de personalitate narcisica sunt urmatoarele:

credinta ca este special si mult mai bun decat ceilalti

asteparea continua de a primi laude si admiratie fara un motiv aparent

exagerarea propriilor talente, insusiri si realizari

convingerea ca toata lumea trebuie sa fie de acord cu planurile si ideile sale

are dese fantezii despre putere, succes si atractivitate

nu reuseste sa recunoasca emotiile si sentimentele celorlalti

dispretuieste persoanele pe care le considera inferioare

are tendinta de a profita de bunavointa celorlalti

credinta ca ceilalti sunt gelosi pe el si pe realizarile lui pe care le exagereaza

gelozie fata de realizarile celorlalti pe care tinde sa le minimizeze

isi stabileste mereu scopuri nerealiste, exagerate

are probleme in a mentine relatii sanatoase si echilibrate in cuplu, cu prietenii si colegii

are o incredere in sine fragila si se simte foarte usor ranit sau respins

Daca va regasiti partenerul in descrierea de mai sus, cred ca raspunsul este foarte simplu. Va aflati in relatie cu o persoana ce sufera de tulburare de personalitate narcisica.

Ce puteti face in aceasta situatie?

In primul rand, sa apelati voi la ajutor specializat. Pentru ca, de cele mai multe ori, un astfel de partener/a, va poate produce traume sau dereglari psihice destul de serioase. Mergand la specialist, va puteti evalua starea, iar in cazul in care descoperiti ca ati fost afectata de acesta, puteti incepe sedintele de psihoterapie pentru a va recapata starea de echilibru.

Daca va ganditi ca primul pas il reprezinta faptul ca ii aratati partenerului un articol de genul acestuia si el se va recunoaste in descriere, ceea ce il va face sa apeleze el insusi la terapie, va inselati. Mai putin de 5% dintre cei care primesc articole de pe net care ii descriu destul de bine, au puterea de a-si recunoaste problemele, pentru a putea, mai apoi, dori sa le rezolve.

Asa ca primul pas consta in a va evalua daunele produse de narcisic, incercand sa le rezolvati pentru ca, mai apoi, sa puteti concepe un plan impreuna cu psihoterapeutul, prin care sa il puteti convinge si pe narcisic sa vina in psihoterapie individuala sau de cuplu.

Foto fran_kie/Shutterstock