10 Semne ale abuzului emoțional: când partenerul îți îngrădește libertatea, te manipulează, dar simți că e vina ta

Într-o relație abuzivă emoțional partenerul manipulează, îngrădește libertatea, dorește să extindă controlul, te determina să crezi că nu ești suficient de bună, că gândești greșit, că prietenii tăi nu sunt buni și că pentru toate acestea este numai vina ta. Dacă ai identificat elemente din relația ta în această succintă descriere sau ai o cunoștință care trăiește aceste experiențe de viață, îți recomandăm să citești acest articol.

Abuzul emoțional este un tip de violență care poate fi la fel de dăunătoare ca și abuzul fizic. Acest lucru se datorează faptului că poate provoca daune psihologice grave, ceea ce duce la o stimă de sine scăzută, anxietate și chiar depresie.

Există multe semne de abuz emoțional într-o relație și este important să le poți identifica astfel încât să poți ieși dintr-o situație toxică.

10 Semne ale abuzului emoțional: când partenerul îți îngrădește libertatea, te manipulează, te determină să fii altcineva decât ești, dar crezi că doar vina ta

1. Semnele abuzului emoțional: Un partener îl suprimă în mod constant pe celălalt

Unul dintre cele mai comune semne de abuz emoțional este atunci când un partener îl suprimă constant pe celălalt. Acest lucru poate fi sub formă de dezamăgiri verbale, cum ar fi invocarea numelui, sau poate fi mai subtil, cum ar fi comentarii sarcastice. Sarcasmul și ironizarea nu sunt critici constructive, ci se îndreaptă către bulling.

Acest tip de comportament este conceput pentru a-l face pe celălalt să se simtă inferior și pentru a îi afecta stima de sine. Este un mod de a controla și manipula cealaltă persoană.

2. Semnele abuzului emoțional: Un partener este extrem de gelos

Un alt semn al abuzului emoțional este atunci când un partener este extrem de gelos. Acest lucru se poate manifesta în multe moduri diferite, cum ar fi verificarea telefonului celeilalte persoane, urmărirea acesteia sau solicitarea de a ști unde se află în orice moment.

Gelozia este o altă modalitate de a controla cealaltă persoană și de a o face să simtă că nu este suficient de bună așa cum este, că trebuie să fie altfel, să schimbe pentru a corespunde cerințelor manipulatorului. Problema este că oricâte schimbări va face, nu va fi niciodată îndeajuns. De asemenea, gelozia poate duce la violență fizică dacă gelozia nu este ținută sub control.

3. Semnele abuzului emoțional: Un partener îl amenință pe celălalt

Amnintarea se poate exercita fie sub formă de amenințări fizice, cum ar fi anunțul că va răni pe cealaltă persoană, sau poate fi sub forma amenințărilor psihologice, cum ar fi anunțul că va părăsi relația sau că nu se va implica într-o activitate foarte importantă pentru celălalt sau că nu-l va susține financiar ori în alt mod.

Amenințările sunt o modalitate de a controla cealaltă persoană și de a o determina să facă ceea ce dorește agresorul. Ele pot fi, de asemenea, folosite pentru a opri cealaltă persoană să părăsească relația.

4. Semnele abuzului emoțional: Un partener este abuziv fizic

Unul dintre cele mai evidente semne de abuz emoțional este atunci când un partener este abuziv fizic. Aceasta poate include lovirea sau chiar folosirea unei arme.

Abuzul fizic este o modalitate de a controla pe cealaltă persoană prin frică. De asemenea, poate duce la răni grave sau chiar la moarte.

Foto: Wassana Panapute/ shutterstock.com

5. Semnele abuzului emoțional: Un partener controlează toate finanțele

Un alt semn al abuzului emoțional este atunci când un partener controlează toate finanțele. Aceasta înseamnă că cealaltă persoană nu are niciun cuvânt de spus despre modul în care sunt cheltuiți banii, chiar dacă poate avea acces la ei.

Acest tip de control o poate lăsa pe cealaltă persoană să se simtă neputincioasă și prinsă în capcană. De asemenea, îi poate îngreuna părăsirea relației.

6. Semnele abuzului emoțional: Un partener îl verifică mereu pe celălalt

Se întâmplă atunci când un partener îl verifică mereu pe celălalt. Acest lucru poate fi sub formă de apeluri telefonice constante, mesaje text sau chiar apariția neanunțată.

Acest tip de comportament este conceput pentru a face pe cealaltă persoană să simtă că nu are încredere. De asemenea, îi poate îngreuna dreptul de a avea intimitate sau spațiu în relație.

7. Semnele abuzului emoțional: Un partener face mereu cereri

Unul dintre parteneri are mereu pretenții. Acest lucru poate fi sub forma solicitării celuilalt să facă lucruri, cum ar fi treburile casnice, sau poate fi sub formă unor solicitări sexuale.

Acest tip de comportament este conceput pentru a face pe cealaltă persoană să simtă că nu deține controlul asupra propriei vieți. De asemenea, o poate face să simtă că valorează ceva doar dacă îndeplineste cerințele abuzatorului.

8. Semnele abuzului emoțional: Un partener își găsește mereu scuze

Un semn de întrebare trebuie să apară și când unul dintre parteneri își găsește mereu scuze. Acest lucru poate fi sub formă de a spune că sunt prea obosiți sau că trebuie să lucreze până târziu.

Acest tip de comportament este conceput pentru a face pe cealaltă persoană să simtă că nu este o prioritate. De asemenea, le poate îngreuna să obțină sprijinul de care au nevoie de la abuzator.

9. Semnele abuzului emoțional: Un partener îl testează întotdeauna pe celălalt

Un alt semn al abuzului emoțional este atunci când un partener îl testează mereu pe celălalt. Acest lucru poate fi sub formă de a îi cere să facă lucruri despre care știe că îl vor supăra sau poate fi sub forma de a face cereri nerezonabile.

Acest tip de comportament este conceput pentru a vedea cât de mult va suporta cealaltă persoană. De asemenea, o poate face să se simtă că nu este suficient de bună.

10. Semnele abuzului emoțional: Un partener îl izolează pe celălalt

Unul dintre parteneri, abuzatorul, va face tot ce îi stă în putință pentru a-și îndepărta partenerul de prieteni și familie, pentru a-l izola. În felul acesta se va simți singur, neputincios și fără ajutor. Nu este obligatoriu ca partenerii să își accepte prietenii cu care au venit în relație, deși așa ar fi ideal, însă în niciun caz acest aspect nu ar trebui să le limiteze acele relații. Te poți vedea cu o prietenă dragă, fără să fie o întâlnire de cuplu, dacă partenerul tău nu îi agreează atât de mult prezența.

Iar când vine vorba de membrii familiei, nu este ok să răcești relația cu aceștia pentru că așa vrea altcineva. În relațiile tale acceptă doar deciziile tale.

Sursa foto articol: fizkes/ shutterstock.com