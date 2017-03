Foto: Katerina Planina, Shutterstock

Sa te privesti in ochi, in fata oglinzii in timp ce repeti afirmatii pozitive nu este un concept nou. Este un "truc" psihologic, care a fost folosit de catre cunoscatori pentru a spori sansele de succes si pentru a contracara palavrageala negativ care se infiltreaza atat de des gandurile noastre.

Dialogul interior pozitiv ajuta oamenii sa obtina rezultate bune in multe domenii, inclusiv completarea unor sarcini simple si complexe, imbunatatirea productivitatii, castigarea de evenimente sportive si stimularea de recuperare si reabilitare spun specialistii.

Persoanele care isi pot spune, "Da, este intr-adevar incomod, dar eu pot s-o fac. S-ar putea sa fie foarte greu si, de obicei, eu fug de astfel de situatii, dar de data aceasta nu ma voi da batut", sunt mai inclinate sa isi asume riscuri si sa isi depaseasca temerile.

Da, afirmatiile pozitive functioneaza atunci cand acestea sunt bine construite.

In primul rand, aceasta inseamna ca esti mult mai inclinata sa actionezi in moduri care te aduc mai aproape de obiectivul tau pentru ca iti reamintesti constant de importanta sa, esti focusata si motivata.

In al doilea rand, afirmatiile te ajuta sa fii atenta la oportunitatile care te pot ajuta sa ajungi la starea dorita. Nu in ultimul rand, pot incepe sa te ajute sa iti schimbi perceptia de sine identitatea, pentru a se potrivi cu afirmatia ta. Aceasta este o parte esentiala a schimbarii: sa crezi ca esti genul de persoana care isi poate atinge scopul. Acesta este motivul pentru care o multime de rezolutii sfarsesc lamentabil. Iti spui ca vei face sport constant insa egoul tau se simte amenintat si prin urmare, te saboteaza.

Accesarea identitatii este motivul stiintific pentru care afirmatiile se spun la timpul prezent, ca si cum esti deja acolo.

Toate aceste elemente se potrivesc cu tendinta noastra de a cauta informatii care se potrivesc cu ceea ce noi credem deja.

De fiecare data cand spui o afirmatie, tu confirmi credinta ta, si astfel afirmatia te ajuta sa vezi mai usor dovezile care sprijina afirmatia, si mai greu pe cele impotriva afirmatiei.

