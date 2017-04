Este nevoie de o secunda intr-un declic sau de ani de zile, pentru a te reintoarce la tine. La tine cea adevarata, asa cum erai cand te-ai nascut, pe vremea cand nu stiai ce e bine si ce e rau, ce anume e voie si ce nu. Atunci cand traiai fiecare minut cu bucure, imaginatia iti era calauza si visai cu ochii deschisi. Nu este niciodata sa te reintorci la tine, sa umpli golul dintre cine crezi ca esti acum si cine esti cu adevarat.

4 modalitati de descoperire personala

1. Calatoreste intr-un loc sacru

Gasesti astfel de locuri dupa pofta inimii in Romania. Muntii Bucegi, Sarmisegetuza, Prislop, sunt doar cateva dintre acestea. Daca esti amatoare de calatorii pe taramuri indepartate, ai de ales intre Egipt, America de Sud, Brazilia, Statele Unite, Europa. Nu exista continent pe care sa nu gasesti un astfel de loc.

In Abadiania, Brazilia, iti poti gasi drumul in viata si iti poti vindeca anumite boli. La Stonehenge, in Marea Britanie, te poti conecta la energia locului pentru a afla raspunsuri la intrebarile carora nu le gasesti raspuns.

2. Gaseste-ti tribul

Indiferent unde se afla, locurile sacre sunt vortexuri de energie. In vremurile stravechi, civilizatii avansate desfasurau aici anumite ritualuri si practici. Anumite puncte precum piramidele din Ghiza dar si pietrele gigantice de la Stonehenge sunt aliniate cu stelele sau asezate in asa fel incat razele soarelui sa cada intr-un anumit fel. Multi dintre cei care viziteaza astfel de locuri cu intentia de descoperi ce se afla dincolo de atractia turistica, se intorc transformati.

Vorbind metaforic, oamenii sunt puncte in aceeasi retea energetica. Cei pe care ii atragi in viata ta, nu vin acolo intamplator ci pentru ca, la un anumit nivel, rezoneaza cu tine. Asa cum spunea Tesla, daca vrei sa cunosti universul trebuie sa gandesti in termeni de vibratie, energie si frecventa. Oamenii alaturi de care iti petreci timpul te slefuiesc asa ca alege-i cu grija. Alege sa fii alaturi de persoane pozitive, cu iubire in suflet si inimia deschisa, care scot la suprafata ceea ce e mai bun in tine si de la care sufletul tau are ce invata.

3. Descifreaza mesajele aduse de boala

Bolile nu sunt un accident. Cu atat mai mult cele considerate grave precum cancerul. Bolile sunt un semnal de alarma trimis de suflet prin intermediul corpului, o atentionare a faptului ca se intampla ceva important, de care trebuie sa tii seama. Pentru shamani - insa nu doar pentru ei, boala reprezinta o poarta catre suflet, un pret platit pentru cresterea spirituala. O boala sau un accident teribil pot fi folosite ca o scurtatura pentru a atinge o noua stare de constienta. Nu sunt putini cei care si-au descoperit darul si misiunea pe pamant in urma unei situatii tragice. Turia Pitt este un astfel de exemplu.

4 Fii prezenta

A fi cu toata fiinta in momentul prezent este cheia spre eliberare. Atunci cand esti prezenta, esti atenta la ceea ce se intampla in jurul tau si la mesajele trimise de sufletul tau. Stii cand cineva te minte sau pe ce drum sa mergi pentru a evita strazile super aglomerate. Timpul pare sa stea in loc pentru ca tu sa termini ceea ce ai de facut sau sa ajungi la intalnire in timp util. Observi detalii care iti aduc bucurie in suflet. Iar viata devine, dintr-o data, atat de simpla si de frumoasa.