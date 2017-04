Foto: Petar Paunchev, Shutterstock

Era o dimineata placuta de martie, una dintre acelea cu soare cald inca de la opt. Iesisem cu Oona in parculetul de langa bloc, cand pasii mi s-au indreptat fara voie catre el. Un frasin inalt cat un bloc de patru etaje, cu trunchiul acoperit de muschi si flori galbene crescand in umbra lui.

M-am lipit cu spatele de copac si m-am simtit deodata transpusa intr-o lume fantastica. O amazoana imbracata in alb calare pe un cal alb conducea o armata e lumina. O vrajitoare tanara si despletita pierea in flacarile unui rug. Am ramas lipita de copac minute bune avand certitudinea ca toate imaginele vazute sunt, de fapt, intamplari traite. Copacul ma chemase la el sa ma ajute sa imi amintesc. Dar si sa imi aline durerea de spate cu care ma trezisem si pe care nu o mai simteam.

Asa cum exista o terapie a culorilor, asa exista si o terapie a naturii. Copacii sunt unii dintre cei mai buni vraci, rezervoare de energie care ne ajuta sa ne reamintim, sa ne reechilibram si sa ne vindecam. Se spune ca in fiecare copac traieste o fiinta pe care nu o putem vedea cu ochii fizici si care se numeste faun.

In cartea mea, "I Choose Love", recomand conectarea cu natura si cu copacii. Un bun prieten imi povestea ca, in fiecare dimineata, in drum spre serviciu, trecea prin parcul Herastrau pentru a-si saluta copacul prieten. La sfarsitul zilei de lucru, cateva minute petrecute sprijinit de trunchiul acestuia, erau suficiente pentru a-i reda energia.

Copacul tau magic te asteapta. Il poti gasi in parcul tau preferat, gradina casei tale sau chiar pe aleea din fata blocului. De regula, este un copac mai batran pentru ca acesta are mai multa intelepciune si energie.

Potoleste-ti mintea si asculta-i vocea. Pasii te vor purta catre copacul care iti este sortit. Incearca sa il vizitezi zilnic, daca poti, macar o data pe zi. Petrece cateva minute rezemata de trunchiul lui daca te temi ca o imbratisare ii va face pe trecatori sa ridice din sprancene. Simte cu energia lui te invaluie. Trimite-i iubire din inima. Si nu uita ca, la plecare, sa ii multumesti.

