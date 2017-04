Foto: Iryna Kuznetsova, Shutterstock

Zilele par mai scurte, lunile zboara. Parca mai ieri impodobeai bradul de Craciun si uite ca deja te gandesti unde pleci de1 mai. Senzatia ca timpul iti zboara printre degete te insoteste in fiecare zi. Ce e de facut? Cum poti incetini timpul?

Studii recente au aratat ca persoanele care considera ca au timp, au o sanatate mai buna, sunt mai vesele si chiar dorm mai bine. Multi psihologi cred ca, pe masura ce inaintam in varsta, avem senzatia ca timpul trece mai repede. La aceasta de adauga si stilul de viata pe pilot automat sau la o existenta in care nimic nu se schimba, in care fiecare zi este identica cu cealalta.

Instinctul nostru este de a ne conserva energia de aceea atunci cand suntem pe pilot automat, intram intr-un fel de pauza. Energia pe care o economism o aruncam pe griji, ganduri negative si proiectii mentale. Inevitabil, timpul se comprima iar vietile noastre se desfasoara pe repede inainte.

Controlul timpului se afla in mainile tale

Lucrurile nu trebuie insa sa ramana astfel. Iti poti recapata oricand controlul asupra timpului tau, cu cele patru trucuri de mai jos.

Cauta frumusetea din fiecare lucru

Sentimentele pe care le avem atunci cand experimentam si traim ceva ce ne inspira si ne transforma influenteaza perceptia noastra asupra timpului.

Bucura-te de momentul prezent.

In loc sa analizezi sau sa iei decizii tot timpul, fa un efort pentru a-ti stapani gandurile si a fi momentul prezent. Observa ce este in jurul tau si bucura-te ca respiri.

Limiteaza multitaskingul.

Multe dintre noi avem vieti ocupate si pline si credem ca multitaskingul este necesar. Mai ales ca noi, ca femei, il putem face. Pe de alta parte, multitaskingul iti consuma mai multe resurse mentale si energie decat daca ai face fiecare lucru separat. Sfarsesti prin a te simti istovita, mai putin productiva decat ai putea sa fii si convinsa ca ziua are prea putine ore pentru tine.

Cauta experinte noi.

Aceasta recomandare are legatura cu impactul pe care experientele de ordin emotional il asupra perceptiei noastre asupra timpului. Experientele noi reprezinta o provocare pentru creier si ne obliga sa ne concentram asupra momentului prezent. Renunta la rutina zilnica si fa ceva nou si neasteptat.

Foto prima pagina: Bruce Rolff, Shutterstock