Nu este bizar ca, dupa ani de zile petrecuti pe bancile scolilor, avem nevoie in continuare de indrumare Nu putem naviga prin viata fara life-coach, consilier de dezvoltare profesion ala, consilier de imagine, astrolog, nutritionist, antrenor personal si lista poate continua. Mi se pare mie sau suntem mai neajutorati decat copiii?

Daca dupa ani de studii suntem repetenti in viata inseamna ca ceva nu este in regula. Cand suntem mici, visam sa devenim oameni mari pentru a fi autonomi si a ne implini visele. Iar cand ajungem oameni mari, avem amnezie, uitam de vise si ne uitam in dreapta si in stanga dupa indrumare. Stim atat de multe si, de fapt, nu stim mai nimic din ceea ce ne poate ajuta sa ne traim viata in armonie, cu bucurie, sanatate si libertate.

Cel mai bun coach pentru tine este sufletul tau

Nu stim mare lucru despre cine suntem noi cu adevarat, de unde am venit si incotro ne ducem. Nu prea stim cum sa cream venit pasiv astfel incat a ne eliberam de tirania joburilor pe care le uram. Nu prea stim cat de perfect construit e corpul nostru, nu suntem constienti de capacitatea sa de a se auto-vindeca astfel incat sa ne eliberam de sistemul medical care trateaza cauza si nu efectul. Nu stim care sunt legile Universului pentru a le putea folosi in favoarea noastra si a ne elibera de mentalitatea de victima. Nu stim ce este iubirea pentru a ne putea elibera de imagini false si a o regasi in noi, ca fiind noi. Nu stim ca fiecare cuvant are o vibratie si astfel folosim cuvinte cu care ne zabrelim singuri fereastra catre cer. Suntem atat de nestiutori, dar credem ca stim, pentru ca cei care chiar stiu sa poata profita de urma noastra.

Crezi ca nu stii dar de fapt, stii. Pentru ca undeva, in interiorul fiintei tale, se afla poarta de acces catre tot ceea ce ai nevoie sa cunosti. Iar primul pas pentru a accesa aceasta poarta este sa stii, ca de fapt stii. Cu totii purtam in noi amintirile a mii de vieti traite. Atunci cand te sprijini de un copac, atunci cand meditezi, atunci cand faci dragoste, daca esti prezenta cu toata fiinta ta, iti amintesti ca, de fapt stii. Si ca nu ai nevoie ca nimeni sa te invete nimic. Cel mai bun coach pentru tine este sufletul tau.