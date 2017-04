Zilele trecute am cunoscut un om de stiinta care mi-a vorbit cu entuziasm despre legea atractiei. Cu doar un an in urma si-a creat un vision board si deja jumatate dintre lucrurile notate pe acesta, s-au materializat. Legea atractiei este una dintre cele 7 legi universale care ne guverneaza viata. Fie ca suntem constiente de ea, fie ca nu, ea va functiona intotdeauna. Iata de ce.

Cum functioneaza legea atractiei?

Foto: Amanda Carden, Shutterstock

1. Universul este energie

Desi la scoala si in familie ni se vorbeste despre granite si diferente culturale, la nivel de suflet suntem similari si interconectati. Universul este un imens camp de energie in care microcosmosul se reflecta in macrocosmos. Fiecare lucru, gand, vorba are un impact nu doar asupra ta si a celor din jurul tau, dar asupra a tot ceea ce exista.

2. Avem un corp energetic

Nu mai este un secret pentru nimeni ca suntem mai mult decat ceea ce vedem. Corpul nostru fizic este sustinut de un corp energetic, vizibil pentru cei care au ochiul antrenat. Acesta din urma se extinde la cativa metri in jurul nostru ceea ce explica senzatiile de simpatie sau antipatie pe care le simtim fata de anumite persoane pe care abia le-am cunoscut.

3. Gandurile si emotiile au putere de creatie

Ai auzit de efectul placebo, nu-i asa? Si ti s-a intamplat sa incepi ziua cu ganduri negre pentru ca pana seara totul sa mearga din rau in rau? Sau invers, sa incepi ziua cu recunostinta si armonie si apoi totul sa mearga ca pe roate. Ai experimentat, de fapt, puterea gandurilor si a emotiilor tale. Mentine-le curate si frumoase, pe vibratia iubirii, a generozitatii si a compasiunii si vei fi uimita de rezultate.

4. Suntem vibratie. Intreg Universul vibreaza pe diferite nivele de vibratie

Unele mai joase, altele mai inalte. Spre deosebire de magneti, in cazul carora polii opusi se atrag, in vietile noastre se atrag doar polii similari. Cu alte cuvinte, suntem ca niste aparate de radio setate pe o anumita frecventa. Reusim sa prindem doar ceea ce se emite pe frecventa respectiva. Pentru a prinde un alt post si a atrage in viata ceea ce ne dorim, este necesar sa schimbam frecventa.

Foto prima pagina: AstroStar, Shutterstock